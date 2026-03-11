Познато ко је наслиједио Епстонове милионе

11.03.2026
Када је ФБИ извршио рацију у њујоршкој вили Џефрија Епштајна у јулу 2019. године, на дан његовог хапшења због оптужби за трговину дјецом, агенти су провалили у велики сеф.
Унутра су пронашли дијаманте, гомиле новца, пасоше и разне медије са подацима. Али нису могли да уклоне предмете због налога за хапшење.
Када су се вратили са новом поруџбином, сеф је био празан. Према документима ФБИ-ја, Епштајнов рачуновођа Ричард Кан је наводно наредио особљу да садржај сефа спакује у два кофера и достави их на његову кућну адресу. Кан је касније пристао да преда кофере, али је одбио да открије ко му је наредио да их узме, јавља ББЦ њуз .
Кан и Епштајнов дугогодишњи адвокат Дарен Индик сада су кључне личности у управљању његовом имовином. Иако су практично непознати широј јавности, као извршиоци Епштајновог тестамента, они контролишу Епштајнову имовину и документа која би могла да расветле његову мрежу.
Због својих улога, обојица су позвани да свједоче пред Надзорним одбором Представничког дома Конгреса САД, који истражује Епштајнове афере и могуће саучеснике.
Кан би требало да се појави пред одбором данас, док је Индиково свједочење заказано за четвртак, 19. март.
Трамп: Лутник ће свједочити пред конгресом о везама са Епстином
Епштајн их је именовао за коизвршиоце свог тестамента у августу 2019. године, само два дана прије смрти у затвору док је чекао суђење. Изменио је тестамент како би сву своју имовину пребацио у фонд којим ће управљати њих двојица.
У тој улози, преговарали су о нагодбама са жртвама. Према условима неких нагодби, преживели који прихвате надокнаду одустају од било каквих даљих тужби против њих лично. Када се сви захтјеви ријеше, могли би да добију десетине милиона долара као корисници фондације. Епштајново имање је у вријеме његове смрти процјењено на око 635 милиона долара.
Једна од Епштајнових жртава, која је жељела да остане анонимна, рекла је за Би-Би-Си да Индик и Кан могу дати кључне одговоре о његовим пословима. „Џефри је био само један човјек. Нема шансе да је све ово сам могао да прати“, рекла је она.
Судски документи наводе да су Индик и Кан имали овлашћење за потписивање скоро свих Епштајнових рачуна и да су помагали у вођењу бројних његових компанија, од којих су неке, како се тврди, служиле као параван за операцију трговине људима.
Адвокат Ричарда Кана негира оптужбе, рекавши да су Епштајнове компаније биле легитимна предузећа са уредним пореским пријавама. Истражитељи такође кажу да су двојица мушкараца примала милионе долара на име накнада и кредита од Епштајна, учествовала у исплатама женама и наводно помагала у организовању бракова за жене из иностранства како би могле да остану у Сједињеним Државама.
Конгресмен Сухас Субраманјам је за Би-Би-Си рекао да су Индик и Кан „међу најбољим људима са којима се може разговарати“ како би се разумијели Епштајнови послови. Њихови адвокати наглашавају да против њих никада није поднета кривична пријава.
Према судским документима које су поднијела Америчка Девичанска Острва (USVI), Индике и Кан су помогли Епштајну да управља око 140 банковних рачуна. У једном случају, њујоршка дизајнерска фирма коју је водио Кан наводно је била део мреже за усмјеравање новца жртвама и регрутерима.
Тужба Америчких Девичанских Острва против Епштајновог имања и два сарадника завршена је нагодбом 2022. године. Имање је пристало да плати више од 105 милиона долара и преда половину прихода од продаје једног од Епштајнових приватних острва.
У документима се такође наводи да је Индик наводно подигао готовину на начин осмишљен да избјегне механизме банке за пријављивање сумњивих трансакција. Током две године, наводно, уновчио је чекове у вриједности од 7.500 долара 45 пута, што је износ испод прага банке за додатне чекове.
Између 2011. и 2019. године, Епштајн и његове компаније су платили Индику око 16 милиона долара, а Кану око 10 милиона долара.
У тужби Америчких Девичанских Врхова такође се наводи да је Епштајн подстицао неке жене из иностранства да се удају за америчке држављане како би стекле право боравка у САД. Након осуде 2008. године, фокусирао се на регрутовање жена из Источне Европе, које су, према документима, биле рањивије и зависније.
Почео претрес Епстиновог ранча у Новом Мексику: За имање се везују сабласне приче
У једном имејлу из 2013. године, Епштајн је написао жени да би „истополни брак био најбржи пут до зелене карте“. Истражитељи кажу да су Индике и Кан помогли у склапању најмање три таква брака. У једном случају, америчка жртва је била приорана на брак како би друга жена избјегла депортацију.
Адвокати обојице негирају тврдње да су свесно учествовали у било каквој превари.
Индике и Кан су се 2020. године сложили да оснују Програм надокнаде штете жртвама Џефрија Епштајна (EVCP), којим је управљао независни повереник. Укупно 136 жена је добило 121 милион долара надокнаде, док је додатних 59 захтјева рјешено за 48 милиона долара.
Прошлог мјесеца, Епштајново имање је пристало да исплати до 35 милиона долара жртвама које нису биле укључене у шему и које су лично тужиле Индика и Кана. Пре њиховог сведочења пред Конгресом, Индиков адвокат је рекао да ће обојица сарађивати са одбором и покушати да разјасне чињенице о својим улогама.
Анонимна жртва је рекла за BBC да се нада да ће коначно бити добијени одговори. „Када говорите о овим огромним сумама новца, поставља се питање да ли је новац већи од потребе да се уради исправна ствар.“
