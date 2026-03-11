Погођена стамбена зграда у центру Бејрута; Пресретнуте ракете у Катару

Извор:
РТРС
11.03.2026
07:17
Интензивира се сукоб на Блиском истоку. Иран је напао ракетама и дроновима више земаља региона, укључујући Израел, Катар и Уједињене Арапске Емирате, док Израел и САД узвраћају ваздушним ударима на иранске циљеве. Током ноћи погођена је стамбена зграда у центру Бејрута. Катарске власти саопштиле су да су пресреле ракете у свом ваздушном простору.
Министарство одбране Катара саопштило је да је војска те земље пресретнула ракете које су испаљене на земље Залива, преноси Ал Џазира.
- Безбједносна пријетња је елиминисана, ситуација је нормализована - наводи се у саопштењу катарског министарства.
Израелска војска саопштила је да је Иран током ноћи испалио нову серију ракета према Израелу, због чега су се огласиле сирене у централном дијелу земље, преноси Тајмс оф Израел.
Израелске снаге су током ноћи погодиле стамбену зграду у центру Бејрута, преносе либански државни медији, јавља Ројтерс.
На фотографијама које су пренијеле агенције види се како је оштећена зграда у насељу Ајша Бакар, али и даље нема информацијама о жртвама.
У израелском нападу потпуно су уништена два спрата стамбене зграде у центру Бејрута, један изнад другог, а екипе за хитне интервенције су на лицу мjеста и покушавају да угасе пожар, преноси Ал Џазира.
За сада није познато ко је био мета напада, који се догодио у густо насељеном насељу без претходног упозорења.
