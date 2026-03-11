Logo
Large banner

Трагедија у Швајцарској! Самоубица усмртио 6 особа!

Извор:

Индекс

11.03.2026

06:54

Коментари:

0
Трагедија у Швајцарској! Самоубица усмртио 6 особа!
Фото: Printscreen/X

Шест особа погинуло је, а најмање четири су повријеђене када се запалио аутобус јавног превоза у западној Швајцарској, саопштила је полиција синоћ.

Три повријеђене особе су у критичном стању, саопштила је полиција кантона Фрибур. Током акције спасавања повријеђен је и један болничар.

Инцидент се догодио у мјесту Керцерс, западно од главног града Берна.

Свједок: Мушкарац се полио бензином и запалио

Швајцарске новине Блик цитирале су свједока који је рекао да се у аутобусу један мушкарац полио бензином и запалио. Полиција није потврдила ту тврдњу, али је навела да је пожар изазван људским дјеловањем.

Ватрогасци су угасили пожар, но аутобус је потпуно уништен. Снимци који круже друштвеним мрежама приказују возило потпуно захваћено пламеном и густ дим.

Аутобус припада компанији ПостАуто, која углавном обавља редовне линије у руралним подручјима.

Подијели:

Тагови :

Швајцарска

пожар

autobus

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Невиђено у модерном ратовању: Један војник држао положај 68 дана

Свијет

Невиђено у модерном ратовању: Један војник држао положај 68 дана

10 ч

0
Аврамовић послао поруку Сарајелијама

Кошарка

Алекса Аврамовић раширио шал са натписом посвећеним БиХ

10 ч

0
Поново се појавило створење судњег дана: Објављен драматичан снимак

Занимљивости

Поново се појавило створење судњег дана: Објављен драматичан снимак

11 ч

0
Пјевачица Џејла Рамовић

Сцена

Џејла Рамовић коначно проговорила о Марији Шерифовић

11 ч

0

Више из рубрике

Невиђено у модерном ратовању: Један војник држао положај 68 дана

Свијет

Невиђено у модерном ратовању: Један војник држао положај 68 дана

10 ч

0
Погинуло више путника: Запалио се аутобус у центру града

Свијет

Погинуло више путника: Запалио се аутобус у центру града

11 ч

0
Израел објавио снимак: Убијен један од лидера Хезболаха

Свијет

Израел објавио снимак: Убијен један од лидера Хезболаха

11 ч

0
Балканац се преселио у земљу бољу од Њемачке: "Плате дупло веће"

Свијет

Балканац се преселио у земљу бољу од Њемачке: "Плате дупло веће"

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Тривићка ћути, Народни фронт се обрачунава са Небојшом Вукановићем

10

01

У Бањалуци ухапшене четири особе због дроге

10

01

Иран објавио списак мета за гађање: Угрожена сједишта свјетски познатих компанија

09

59

Стигле прве казне за пумпаџије због цијена горива

09

48

Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner