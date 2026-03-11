Трагедија у Швајцарској! Самоубица усмртио 6 особа!

Извор:
11.03.2026
Шест особа погинуло је, а најмање четири су повријеђене када се запалио аутобус јавног превоза у западној Швајцарској, саопштила је полиција синоћ.
Три повријеђене особе су у критичном стању, саопштила је полиција кантона Фрибур. Током акције спасавања повријеђен је и један болничар.
Инцидент се догодио у мјесту Керцерс, западно од главног града Берна.
Свједок: Мушкарац се полио бензином и запалио
Швајцарске новине Блик цитирале су свједока који је рекао да се у аутобусу један мушкарац полио бензином и запалио. Полиција није потврдила ту тврдњу, али је навела да је пожар изазван људским дјеловањем.
Ватрогасци су угасили пожар, но аутобус је потпуно уништен. Снимци који круже друштвеним мрежама приказују возило потпуно захваћено пламеном и густ дим.
Аутобус припада компанији ПостАуто, која углавном обавља редовне линије у руралним подручјима.
