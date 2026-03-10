Израел објавио снимак: Убијен један од лидера Хезболаха

Аутор:АТВ
10.03.2026
23:09
Коментари:0
Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) саопштиле су да је у недјељу увече у ваздушном нападу у јужном Либану убијен Хасан Саламех, командант регионалне дивизије Хезболаха, познат и под именом Абу Хусеин Раб.
Према наводима ИДФ-а, мета напада био је град Џуаи, а израелска војска је уз саопштење објавила и снимак операције.
Вијест о ликвидацији овог команданта први је јавно изнио израелски министар одбране Израел Кац.
Саламех је предводио јединицу Наср, једну од три регионалне дивизије Хезболаха распоређене на југу Либана.
Ова јединица задужена је за подручје између планине Дов и града Бинт Џбејла.
Израелска војска наводи да је Саламех током година обављао више функција унутар Хезболаха. На чело јединице Наср постављен је након што је претходни командант Талеб Абдулах убијен у јуну 2024. године.
IDF says it eliminated Hezbollah commander Hassan Salameh, also known as Abu Hussein Ra’ab, in an airstrike on the town of Jouaiyya in southern Lebanon.— Open Source Intel (@Osint613) March 10, 2026
Salameh led Hezbollah’s Nasr Unit, responsible for the sector between Mount Dov and Bint Jbeil, and had taken command after… pic.twitter.com/2TCYMWCEwI
