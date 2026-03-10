Logo
Large banner

Израел објавио снимак: Убијен један од лидера Хезболаха

Аутор:

АТВ

10.03.2026

23:09

Коментари:

0
Израел објавио снимак: Убијен један од лидера Хезболаха

Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) саопштиле су да је у недјељу увече у ваздушном нападу у јужном Либану убијен Хасан Саламех, командант регионалне дивизије Хезболаха, познат и под именом Абу Хусеин Раб.

Према наводима ИДФ-а, мета напада био је град Џуаи, а израелска војска је уз саопштење објавила и снимак операције.

Вијест о ликвидацији овог команданта први је јавно изнио израелски министар одбране Израел Кац.

Саламех је предводио јединицу Наср, једну од три регионалне дивизије Хезболаха распоређене на југу Либана.

Ова јединица задужена је за подручје између планине Дов и града Бинт Џбејла.

Израелска војска наводи да је Саламех током година обављао више функција унутар Хезболаха. На чело јединице Наср постављен је након што је претходни командант Талеб Абдулах убијен у јуну 2024. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Liban

Хезболах

Израел Иран

Израел

Иран вијести

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Балканац се преселио у земљу бољу од Њемачке: "Плате дупло веће"

Свијет

Балканац се преселио у земљу бољу од Њемачке: "Плате дупло веће"

1 ч

0
Болница Добој-операција

Свијет

Оперисали јој погрешан дио тијела, па суд пресудио против ње

1 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Од резултата избора зависи да ли ће Влада чувати земљу од сукоба

1 ч

0
Гасовод

Свијет

Гори гасовод у центру града, постоји опасност од експлозије

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

38

Невиђено у модерном ратовању: Један војник држао положај 68 дана

23

32

Алекса Аврамовић раширио шал са натписом посвећеним БиХ

23

26

Поново се појавило створење судњег дана: Објављен драматичан снимак

23

20

Џејла Рамовић коначно проговорила о Марији Шерифовић

23

15

Погинуло више путника: Запалио се аутобус у центру града

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner