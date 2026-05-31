"Вратити се цркви и себи, храмови да увијек буду пуни"

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас да пуни храмови говоре да је дјелатност Цркве веома позитивна и да жели да тако и остане.
Након што је заједно са српским чланом Предсједништва БиХ Жељко Цвијановић присуствовао прослави славе бањалучког Храма Свете Тројице, Додик је рекао да су жељели да покажу да поштују Цркву јер пропагира српску православну вјеру која српски народ држи окупљен кроз вијекове и даје му идентитет.
"Црква од нас чини људе са појачаним карактером и несумњиво даје димензију ономе што јесмо као народ", оцијенио је Додик у изјави новинарима.
Пожелио је да се народ врати Цркви и али и себи, нагласивши да ће бити потребно много молитве, упорног рада, стрпљења, повјерења једних у друге да се прођу тешка времена која предстоје имајући у виду глобалне процесе који нису завршени већ чекају свој завршетак, а на њих не можемо да утичемо.
"Бићемо конзументи тих рјешења. Наше је да покушамо заједно са Црквом и ми којим радимо као изабрани представници народа да учинимо све да у таквим околностима наша позиција буде што боља. Желимо да очувамо мир и стабилност и пружимо наду свим људи који ту живе", рекао је Додик новинарима.
Цвијановићева је упутила честитке вјерницима и свештенству поводом славе храма, истакавши да су ово мјеста окупљања.
Она је изразила задовољство што може заједно са свима да празнује овај празник, али и због тога јер постоји велико повјерење у оквиру Републике Српске.
"Црква ради свој дио посла, а институције свој, али најважније да се ради на добробит народа", закључила је Цвијановићева.
У присуству бројних вјерника у бањалучком храму служена је Света архијерејска литургија, коју је предводио Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем. Након литургије преломљен је славски колач.
