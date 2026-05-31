Данас су Духови: Наши стари су вјеровали да ове три ствари никако не треба радити

31.05.2026 08:05

Српска православна црква данас, 31. маја, обиљежава Силазак Светог Духа на апостоле, празник који се сматра рођенданом хришћанске Цркве. Духови се славе педесет дана након Васкрса и увијек падају у недјељу, а празновање траје три дана.

Зато су у црквеном календару црвеним словом обиљежени и Духовски понедјељак и Духовски уторак.

Док православни вјерници широм Србије прослављају један од најважнијих хришћанских празника, многи се подсјећају и старих народних вјеровања која се вијековима преносе с кољена на кољено. Духови, познати и као Тројице или Педесетница, сматрају се данима посебног благослова, када се породица окупља, а домови испуњавају зеленилом као симболом новог живота, мира и напретка.

Један од најљепших обичаја везаних за овај празник јесте уношење свјеже траве и цвијећа у храмове. Током литургије вјерници од траве плету вјенчиће које након богослужења носе својим кућама. Према народном вјеровању, они доносе здравље, срећу, благостање и Божју заштиту породици.

Вјенчићи се најчешће стављају поред икона, на прозоре или изнад улазних врата, док се у појединим крајевима и данас чува обичај да се подови у дому прекрију травом, а врата и прозори украсе зеленим гранчицама липе, јасена или јове.

Шта се не ради на Духовски понедјељак?

Према народној традицији, током дана посвећених Духовима избјегавају се тешки физички послови. Вјерује се да не треба радити у пољу, обављати захтјевне кућне послове, нити се бавити шивењем, плетењем и ткањем. Ови дани намијењени су молитви, одмору и времену проведеном са породицом.

Посебно је распрострањено вјеровање да на Духовски понедјељак не треба чистити кућу, јер се сматра да се тако из дома може „отјерати“ срећа и благослов који празник доноси. Зато многи домаћини управо ове дане користе за духовни мир, окупљање најближих и очување старих обичаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

