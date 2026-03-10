Почео претрес Епстиновог ранча у Новом Мексику: За имање се везују сабласне приче

Аутор:АТВ
10.03.2026
17:49
Коментари:0
У Новом Мексику почео је претрес Епстиновог ранча, гдје се истражују сумње о сексуалном злостављању и закопаним тијелима.
Државни истражитељи у америчкој савезној држави Нови Мексико започели су претрес некадашњег ранча финансијера и осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина, познатог као Зоро ранч, након нових открића из раније запечаћених докумената ФБИ.
Канцеларија државног тужиоца Раула Тореза саопштила је да је претрес покренут уз сарадњу садашњих власника имања. У акцији учествују Министарство правде Новог Мексика, државна полиција и канцеларија шерифа округа Сандовал, у чијој се надлежности налази ранч.
Истрага о овом имању поново је отворена у фебруару, а одлука је донијета након објављивања нових докумената из такозваних "Епстинових досијеа". Тужиоци наводе да су открића из раније тајних ФБИ фајлова разлог да се поново испита шта се дешавало на ранчу прије Епстинове смрти 2019. године.
Република Српска
Клокић у Риму: Повезивање привредника Српске и италијанских инвеститора
Првобитна истрага у Новом Мексику затворена је 2019. на захтјев федералних тужилаца из Њујорка, али сада власти сматрају да нова сазнања захтијевају додатну провјеру. Постоје сумње да је имање могло бити коришћено за сексуално злостављање и трговину младим женама, а помињу се чак и закопана тијела.
Епстин је ово велико имање купио 1993. године од бившег демократског гувернера Бруса Кинга. Ранч се налази у мјесту Стенли, око 50 километара јужно од Санта Феа. На посједу је касније изграђена луксузна вила на брду, као и приватна писта за авионе.
Имање је 2023. продато из Епстинове заоставштине, а новац је намијењен исплати повјерилаца. Нови власници су чланови породице Дона Хафинса, републиканског политичара из Тексаса који је недавно побиједио на страначким изборима за државног контролора финансија.
Министарство правде Новог Мексика захвалило је садашњим власницима на сарадњи и поручило да ће јавност бити обавјештавана о даљем току истраге, уз нагласак да ће власти пружити подршку жртвама и пратити све трагове до краја.
Хроника
Стравична исповијест дједа отетог тинејџера: Пријетили да ће му тијело појести црви
Истовремено, законодавци у Новом Мексику формирали су посебну комисију која треба да испита раније активности на овом имању.
Џефри Епстин је 2019. године извршио самоубиство у затвору на Менхетну, док је чекао суђење због оптужби да је сексуално злостављао и трговао десетинама малољетних дјевојака. Иако у Новом Мексику никада није формално оптужен, државно тужилаштво је још 2019. потврдило да је разговарало са могућим жртвама које су боравиле на његовом ранчу, преноси Мондо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Љубав и секс
2 ч0
Хроника
2 ч0
Србија
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
20
14
20
10
20
07
20
06
20
00
Тренутно на програму