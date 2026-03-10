Logo
Ученица избодена на аутобуској станици: Љекари се боре за њен живот

АТВ

10.03.2026

16:39

Фото: АТВ

Прави хорор данас се догодио у Пећи када је насред улице избодена ученица!

Према првим информацијама, до напада је дошло на аутобуској станици у том граду.

Киша

Свијет

Пријети црна киша натопљена нафтом: СЗО издала хитно упозорење грађанима

Повријеђена ученица хитно је, након указане прве помоћи, превезена у болницу у Пећи, гдје се љекари боре за њен живот.

Полиција се још није огласила поводом овог напада, преноси Телеграф.

Косово и Метохија

učenica

