Ученица избодена на аутобуској станици: Љекари се боре за њен живот

Аутор:АТВ
10.03.2026
16:39
Коментари:0
Прави хорор данас се догодио у Пећи када је насред улице избодена ученица!
Према првим информацијама, до напада је дошло на аутобуској станици у том граду.
Свијет
Пријети црна киша натопљена нафтом: СЗО издала хитно упозорење грађанима
Повријеђена ученица хитно је, након указане прве помоћи, превезена у болницу у Пећи, гдје се љекари боре за њен живот.
Полиција се још није огласила поводом овог напада, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
44
17
42
17
37
17
29
17
28
Тренутно на програму