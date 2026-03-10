Повлачи се производ који многи имамо: Добро провјерите у својим кућама!

Аутор:АТВ
10.03.2026
17:56
Коментари:0
Компанија Пепцо Србија је обавијестила потрошаче о повлачењу шоља са тржишта, а они који су их купили могу да их врат и добију новац назад.
Компанија Пепко Србија обавестила је купце да се са тржишта повлаче шоље, шифра ПЛУ 612751, због неправилности у означавању мањег броја производа.
Саопштили су да су усљед ненамјерне грешке, неке шоље погрешно означене пиктограмима који указују на то да су погодне за употребу у микроталасној рерни и машини за прање судова.
"Међутим, ови производи нису намијењени за употребу ни у микроталасној рерни ни у машини за прање судова. Коришћење на овај начин може оштетити производ и представља потенцијални безбједносни ризик за корисника (опасност од опекотина), због загријевања златних детаља у микроталасној рерни", наводе из компаније.
Објаснили су и да се пиктограми налазе на дну шоље – провјерите да ли су исправни.
Исправни пиктограми треба да буду прецртани.
Уколико посједујете шољу са погрешном ознаком, наведене производе можете да вратите у било коју Пепко продавницу и добићете пуни износ за своју куповину. Рачун није потребан, пише Курир.
