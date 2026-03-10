Цијене нафте сатима у паду

Извор:
10.03.2026
06:56
Амерички предсједник Доналд Трамп поручио је како би рат између Сједињених Америчких Држава и Ирана могао ускоро да се заврши, истичући да војна операција напредује знатно брже од првобитно планираног распореда. Његове изјаве донекле су смириле потресе на финансијским тржиштима, након што су цијене нафте и акција протеклих дана снажно осцилирале.
У телефонском интервјуу за Си-Би-Ес њуз Трамп је рекао како је рат „практично завршен“.
„Мислим да је рат врло комплетан, заправо готово завршен“, рекао је амерички предсједник, додајући да је војна операција „далеко испред“ почетног плана који је предвиђао трајање од четири до пет седмица.
Говорећи о стању иранских снага, Трамп је устврдио како је њихова војна инфраструктура тешко ослабљена.
„Немају морнарицу, немају комуникације, немају ни ваздушне снаге“, рекао је.
Занимљива су и кретања цијена нафте, које од врхунца достигнутог током викенда сада падају. У протеклих неколико часова цијене су пале за више од 10 долара, па се многи питају да ли је то повезано и са Трамповим посљедњим изјавама о могућем крају рата. Трамп би се вечерас (након затварања берзи) требало да обрати јавности на конференцији за медије на Флориди, прије повратка у Вашингтон.
Након што су његове изјаве објављене, америчке берзе надокнадиле су раније губитке. Индекс S&P 500 порастао је за око један одсто, док су цијене нафте и приноси на америчке државне обвезнице пали.
Цијена нафте пала је испод 90 долара по барелу, након што је током викенда на тржиштима накратко премашила 118 долара. Пад је услиједио док су највеће свјетске економије разматрале координисане мјере за обезбјеђивање хитних енергетских залиха, а Трампове изјаве подстакле су очекивања могућег завршетка сукоба.
Упркос смиривању тржишта, кључни поморски правац за глобалну трговину нафтом – Хормушки мореуз – и даље је готово затворен. Још није договорено како ће државе обезбиједити сигуран пролазак бродова кроз то подручје.
Трамп је за Си-Би-Ес изјавио да се саобраћај бродова кроз мореуз постепено повећава те да „размишља о преузимању контроле“ над тим пловним путем, али није појаснио које би конкретне потезе његова администрација могла предузети.
Амерички предсједник разговарао је и са руским предсједником Владимиром Путином о ситуацији у Ирану и рату у Украјини, извјестила је руска новинска агенција ТАСС, позивајући се на Путиновог савјетника Јурија Ушакова.
Рат у Ирану долази у тренутку када се Трамп већ суочава са унутрашњим политичким притисцима због инфлације уочи америчких избора на половини мандата. Сукоб је додатно подигао цијене горива у САД.
Трамп је у недјељу изјавио како је цијена нафте од 100 долара по барелу „мала цијена за платити“, додајући да ће трошкови „брзо пасти када се заврши уништавање иранске нуклеарне пријетње“.
Због готово потпуног затварања Хормушког мореуза, највећи свјетски извозник нафте, Саудијска Арабија, био је присиљен да смањи производњу. Сличне потезе повукли су и Уједињени Арапски Емирати, Кувајт и Ирак.
У међувремену су министри финансија групе Г7 поручили како су спремни да предузму све потребне мјере за стабилизацију глобалног снабдијевања енергијом, укључујући и могуће пуштање стратешких резерви нафте, иако коначна одлука о томе још није донесена.
