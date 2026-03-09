Министар потврдио да ће се лоше прогнозе обистинити

Потврдио је ово у понедјељак министар трговине ФБиХ Амир Хасичевић.

“Раст цијена је посљедица кретања цијена на глобалном тржишту. Улазна цијена на Нафтним терминалима у Плочама од почетка кризе порасла је за 0,59 КМ по литру. Малопродајна цијена у ФБиХ порасла је за 0,39 КМ. У ФБиХ имамо 719 бензинских пумпи и ми износимо просјечну цијену. Ограничење марже допринијело је томе да је увозна цијена расла више од малопродајне. Повећања цијена нема без одобрења Министарства. Да појасним: када би, не дај Боже, литар дизела био 5 КМ, дистрибутер максимално зарађује 0,25 КМ – исто колико може максимално зарадити и када је цијена 2 КМ. Разлика на пумпама постоји јер дистрибутери не могу мијењати цијене док не продају постојеће залихе, због чега код истог дистрибутера можете имати различите цијене“, појаснио је Хасичевић.

Говорећи о залихама, Хасичевић је рекао да ФБиХ има залиха за 12 до 15 залиха за широку потрошњу, али да је то и више када се расподијели на оно што је основно за функционисање.

У циљу заштите потрошача и стабилизације тржишта, на снази остају мјере ограничења маржи на нафтне деривате.

За трговину на велико прописана је максимална маржа од 0,06 КМ по литру, док је за трговину на мало тај износ ограничен на 0,25 КМ по литру.

Федерално министарство трговине позвало је грађане да користе мобилну апликацију “ФМТ ФБиХ оил”, која омогућује праћење цијена на пумпама у реалном времену.