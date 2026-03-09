Logo
Large banner

Министар потврдио да ће се лоше прогнозе обистинити

Аутор:

АТВ

09.03.2026

17:56

Коментари:

0
Министар потврдио да ће се лоше прогнозе обистинити

Цијена дизела, према најавама дистрибутера, на бензинским пумпама у ФБиХ ће у наредним данима прећи 3 КМ.

Потврдио је ово у понедјељак министар трговине ФБиХ Амир Хасичевић.

Ивица Дачић-2602026

Србија

Ивица Дачић се огласио из болнице: ''Пет дана сам био између живота и смрти''

“Раст цијена је посљедица кретања цијена на глобалном тржишту. Улазна цијена на Нафтним терминалима у Плочама од почетка кризе порасла је за 0,59 КМ по литру. Малопродајна цијена у ФБиХ порасла је за 0,39 КМ. У ФБиХ имамо 719 бензинских пумпи и ми износимо просјечну цијену. Ограничење марже допринијело је томе да је увозна цијена расла више од малопродајне. Повећања цијена нема без одобрења Министарства. Да појасним: када би, не дај Боже, литар дизела био 5 КМ, дистрибутер максимално зарађује 0,25 КМ – исто колико може максимално зарадити и када је цијена 2 КМ. Разлика на пумпама постоји јер дистрибутери не могу мијењати цијене док не продају постојеће залихе, због чега код истог дистрибутера можете имати различите цијене“, појаснио је Хасичевић.

илу-стрес-19122025

Здравље

Да ли стрес може "призвати" рак?

Говорећи о залихама, Хасичевић је рекао да ФБиХ има залиха за 12 до 15 залиха за широку потрошњу, али да је то и више када се расподијели на оно што је основно за функционисање.

У циљу заштите потрошача и стабилизације тржишта, на снази остају мјере ограничења маржи на нафтне деривате.

За трговину на велико прописана је максимална маржа од 0,06 КМ по литру, док је за трговину на мало тај износ ограничен на 0,25 КМ по литру.

Федерално министарство трговине позвало је грађане да користе мобилну апликацију “ФМТ ФБиХ оил”, која омогућује праћење цијена на пумпама у реалном времену.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

gorivo

Цијене

Цијене горива

поскупљење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Овакво нешто није виђено скоро 40 година - није нимало добро

Економија

Овакво нешто није виђено скоро 40 година - није нимало добро

3 ч

0
На неким пумпама у БиХ гориво јефтиније 40 фенинга него на другим

Економија

На неким пумпама у БиХ гориво јефтиније 40 фенинга него на другим

3 ч

1
Упозорење ММФ-а: "Свјетске економије морају да се припреме за непојмљиве шокове"

Економија

Упозорење ММФ-а: "Свјетске економије морају да се припреме за непојмљиве шокове"

6 ч

0
Пореска управа: За два мјесеца више од 700 милиона КМ прихода

Економија

Пореска управа: За два мјесеца више од 700 милиона КМ прихода

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак (8) спасен са ауто-пута

18

58

Централне вијести, 09.03.2026.

18

56

Преминуо Немања Копривица

18

50

Умро познати пјевач из Мостара

18

42

Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner