Пореска управа: За два мјесеца више од 700 милиона КМ прихода

Пореска управа Републике Српске је у прва два мјесеца на рачун јавних прихода прикупила 705,7 милиона КМ, што је за 60,6 милиона КМ или девет одсто више у односу на лани, изјавио је директор Управе Горан Маричић.

Посматрано по групама јавних прихода, Маричић је навео да наплата директних пореза у прва два мјесеца биљежи раст од 11 одсто, доприноса за девет одсто, док је повећање наплате по основу осталих јавних прихода 10 одсто.

Када је ријеч о доприносима, Маричић је навео да је наплата у периоду јануар-фебруар износила 466,1 милиона КМ, што је за 38 милиона КМ више него у истом периоду 2025. године.

Нагласио је да је наплата доприноса за Фонд пензијско-инвалидског осигурања /ПИО/ и Фонд здравственог осигурања већа за по девет одсто, а за 12 одсто за Фонд дјечије заштите наплата доприноса.

"Директни порези су прва два мјесеца ове године наплаћени у износу од 142,5 милиона КМ, што је за 14 милиона КМ више него у упоредном периоду претходне године", истакао је Маричић.

Према његовим ријечима, највећа наплата код директних пореза остварена је код пореза на доходак и то 80,6 милиона КМ, што је за 16 одсто више, саопштено је из Пореске управе.

Осим тога, раст наплате биљежи и порез на добит, који је наплаћен у износу од 57,2 милиона КМ, што је за четири одсто више у односу на период јануар-фебруар 2025. године.

Код осталих јавних прихода, наплата у прва два мјесеца ове године износила је 97,1 милиона КМ или 8,6 милиона КМ више у односу на исти период лани.

По основу такса и накнада прикупљен је 44,1 милион КМ или 10 одсто више, а настављен је и раст наплате прихода по основу накнада за приређивање игара на срећу и то за 15 одсто.

"Што се тиче само фебруара ове године, наплата је износила 380,4 милиона КМ, што је за 23,6 милиона КМ или седам одсто више у односу на фебруар претходне године", закључио је Маричић.