Пада цијена злата

Извор:

Блиц

09.03.2026

09:26

Фото: Pixabay

Цијене злата пале су под притиском јачег америчког долара и забринутости због виших каматних стопа, јер се рат на Блиском истоку отјегао другу нед‌јељу, а цијене нафте скочиле су према 120 долара по барелу.

Цијена је пала за чак 3 одсто на око 5.015 долара по унци, након првог нед‌јељног пада за више од мјесец дана, прије него што је смањила неке губитке. Главни произвођачи нафте и гаса у региону Персијског залива смањили су производњу јер америчко-израелски рат са Ираном није показао знаке рјешења, док је долар ојачао у односу на све своје главне ривале. Амерички валутни мјерач скочио је за чак 0,7%.

– Раст злата „је инфлаторно чудовиште које савија долар. Цијена нафте од 100 долара покренула је ланчану реакцију: енергетски шок, инфлациона очекивања, јачи долар, слабије злато – рекао је Хебе Чен, аналитичар у Вантаге Маркетс у Мелбурну.

Злато је под притиском јер нагли раст цијена сирове нафте подстиче страх од инфлације у САД, повећавајући вјероватноћу да ће Федералне резерве оставити каматне стопе непромијењене током дужег периода или их чак повећати.

Виши трошкови задуживања, као и јачи долар, обично су негативни за племените метале, који не доносе камату. Злато је такође служило као извор ликвидности током продубљивања пада глобалног тржишта акција.

– Током периода геополитички вођеног стреса на тржишту, инвеститори понекад продају имовину попут злата како би прикупили готовину. Након што та фаза прође, геополитичка неизвесност обично наставља да подржава потражњу за сигурним уточиштима током падова – рекао је Кристофер Вонг, стратег у Oversea-Chinese Banking Corp, преноси Блиц.

Злато

