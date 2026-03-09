Цијена сирове нафте премашила 100 долара по барелу

09.03.2026
Цијене нафте су први пут за више од три и по године прешле границу од 100 долара по барелу, јер рат у Ирану озбиљно отежава производњу и транспорт енергије на Блиском истоку.
Брент сирова нафта, међународна референтна вриједност, трговала се по цијени од 101,19 долара по барелу убрзо након што је трговање настављено на Чикашкој робној берзи, што је повећање од 9,2 процента у односу на затварање у петак од 92,69 долара.
Вијест Тексашка интермедијер нафта (WTI), лагана, слатка сирова нафта произведена у Сједињеним Државама, трговала се по цијени од око 107,06 долара по барелу. То је повећање од 16,2 процента у односу на затварање у петак од 90,90 долара.
Обје цијене би могле даље да се крећу како се трговање на тржишту наставља.
Скокови долазе након што су цијене сирове нафте у САД порасле за 36 процената, а цијене нафте Брент за 28 процената прошле недјеље.
Цијене нафте су порасле јер је рат, који је сада у другој недјељи, утицао на земље и регионе кључне за производњу и транспорт нафте и гаса из Персијског залива.
Просјечно 15 милиона барела сирове нафте пролази кроз Ормушки мореуз сваког дана, што чини око 20 процената глобалне понуде, према подацима независне истраживачке фирме Rystad Energy.
Пријетња иранских ракетних и дронова за нападе готово је потпуно зауставила танкерски саобраћај кроз мореуз, који се граничи са Ираном на северу и превози нафту и гас из Саудијске Арабије, Кувајта, Ирака, Катара, Бахреина, Уједињених Арапских Емирата и Ирана.
Ирак, Кувајт и Уједињени Арапски Емирати смањили су производњу нафте јер се складишта пуне због смањеног извоза сирове нафте. Иран, Израел и Сједињене Државе такође су напали нафтна и гасна постројења од почетка рата, што је додатно продубило забринутост због понуде.
Посљедњи пут када су се фјучерси америчке сирове нафте трговали изнад 100 долара по барелу било је 30. јуна 2022. године, када је цијена достигла 105,76 долара.
За Brent, то је било 29. јула 2022. године, када је цијена била 104 долара по барелу.
