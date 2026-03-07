Орбан: Мађарска има план да издржи украјинску блокаду

Извор:
РТ Балкан
07.03.2026
21:44
Коментари:0
Мађарска одбија уцјене из Украјине и може дуже да издржи од Кијева, изјавио је премијер Виктор Орбан на предизборном скупу у Дебрецину суботу.
"Нисам ја тражио кавгу са Украјинцима, већ они са нама. Они су ушли у сукоб с нама кроз ову блокаду нафте. Нису ваљда мислили да ће блокирати снабдијевање Мађарске нафтом, а да ћемо ми сједети скрштени руку, или им се захвалити? Не знам шта су мислили, али су то лоше осмислили", рекао је Орбан.
Он је напоменуо да је Мађарска спремна да се са Украјином договори о многим стварима, али никада под притиском и уцјенама.
"Сваки облик уцјене одбијамо", рекао је Орбан.
Украјина је у јануару затворила нафтовод "Дружба" којим су се Мађарска и Словачка снабдијевале нафтом из Русије. Власти у Кијеву одбиле су бројне позиве Будимпеште и Братиславе да отворе нафтовод.
Хрватска је одбила да снабдијева мађарску руском нафтом преко ЈАНАФ-а, правдајући то наводним санкцијама ЕУ, док је Брисел подржао Украјину а не двије државе-чланице.
"Имам план. Имају га и Украјинци. Њихов план је да баце Мађарску на кољена како бисмо ми прихватили њихове захтјеве. Међу нама, мој план је бољи. На крају ће они остати без новца пре него ми без нафте", рекао је Орбан и додао да од Кијева не очекује извињење, него само поновно отварање нафтовода.
Мађарска намјерава да издржи блокаду са припремљеним резервама и сарадњом са Словачком и Србијом, навео је премијер.
Орбан је такође оптужио Украјину за мешање у предстојеће изборе у Мађарској.
"Ниоткуд се појавила проукрајинска странка, која има наизглед бесконачне приходе. У медијима видим необично гласне проукрајинске гласове. Хтио бих да знам одакле тај новац долази. Имамо питања, наћи ћемо одговоре", изјавио је мађарски премијер.
Орбанов "Фидес" оптужује недавно основани опозициони блок "Тиса" да ради за рачун Кијева и Брисела, а против интереса Мађарске.
Економија
5 ч0
Економија
11 ч1
Економија
13 ч0
Економија
15 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму