Рачић: Проблеми у пословању као резултат глобалних поремећаја на западноевропском тржишту

Привреда Републике Српске посљедњих година суочава се са великим изазовима и проблемима који се огледају у пословању и извозу, а настали су као резултат глобалних поремећаја дешавања на западноевропском тржишту на којем је дошло до пада тражње, изјавио је Срни предсједник Привредне коморе Српске Горан Рачић.
- У готово свим областима у којима смо присутни на тржишту Западне Европе имамо пад тражње. Ми смо оријентисани на то тржиште гдје извозимо електричну енергију, обућу, намјештај, елементе за дрвну индустрију, електромашинску индустрију... Све те области су на Западу у кризи и у паду тражње - рекао је Рачић за Срна подкаст.
Он је подсјетио да се пословање Српске одвијало у условима пандемије вируса короне, затим сукоба у Украјини који је довео до поремећаја у снабдијевању и кризе цијена енергената, смањења тражње на западном тржишту, као и на чињеницу да је економија Српске углавном окренута ка западноевропском тржишту, на које извози до 75 одсто домаћих производа, а са којег се увози око 90 одсто производа.
Према његовим рјечима, на западу Европе, грађани нису толико оријентисани према потрошњи када очекују неку неизвјесност или су суочени са проблемима који могу да угрозе њихову егзистенцију.
- То је довело да ми већ три задње године имамо пад индустријске производње, да је тек у прошлој години мало поправљена покривеност увоза извозом. У јануару је тај проценат прешао 70 одсто, али јануар није репрезентативан мјесец за посматрање - навео је Рачић.
Он је истакао да постоје и одређене обавезе преузете у процесу придруживања БиХ ЕУ и на потписан споразум са Енергетском заједницом који обавезује да се већ од ове године на шест група производа обрачунава ЦО2, што ствара одређене проблеме код домаћих извозника.
- Ми као комора покушавамо да на све те изазове дајемо адекватне одговоре и едукације. У протеклом периоду имали смо доста семинара, едукација и обука да би обучили наше привреднике да саставе извјештаје и обрачунају ЦО2 на начин да тај дио обавезе који на њих пада не угрози њихово пословање у вези са тим питањем - рекао је Рачић.
РАСТ ЦИЈЕНА НАФТЕ УЗРОКОВАЋЕ РАСТ ЦИЈЕНА ПРОИЗВОДА, А ТИМЕ ИНФЛАЦИЈУ
Горан Рачић изјавио је да је ескалација сукоба у Персијском заливу и озбиљна пријетња за домаћу економију, јер ће неминовно дођи до поскупљења нафте и нафтних деривата, што ће узороквати раст цијена производа и самим тим може доћи до инфлаторних кретања.
- Видимо да је протеклих дана дошло до раста цијена нафте и очекујем да ће још расти у наредном периоду. Већа цијена нафте значи и веће улазне трошкове који оперећују набавке производа и самим тим доћи ће до раста цијена и то може довести до инфлаторних кретања на овим просторима - рекао је Рачић.
Он је нагласио да то није добро јер је Република Српска у посљедње двије године успјела да заустави инфлацију и да је држи на једноцифреном износу од четири до пет одсто, као и да би будућом инфлацијом биле погођене скоро све привредне гране.
Рачић је навео да су очекивања привреде да тај сукоб неће трајати дуго, јер ако буде сигурно ће доћи до значајних поремећаја у погледу снабдијевања нафтом и нафтним дериватима.
- За нас је то проблематично јер ми у Републици Српској немамо нафтне терминале које могу да обезбиједе значајне залихе и на тај начин ублажимо трендове у погледу раста цијена нафте. Искључиво смо орјентисани на оне набавке које могу да напуне постојеће складишне капацитете које наши дистрибутери имају - навео је Рачић.
