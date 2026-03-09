Logo
Познато када ће бити сахрањене мајка и кћерка погинуле у стравичној несрећи

Аутор:

АТВ

09.03.2026

21:11

мајка и кћерка погинуле код шапца
Фото: Facebook

Мајка Марина Мијаиловић (49) и кћерка Валентина Мијаиловић (25) које су погинуле у тешкој саобраћајној несрећи на Шабачком путу, биће сахрањене сутра у 13 часова на гробљу у Звечкој.

Подсјетимо, у саобраћајној несрећи која се јуче догодила у мјесту Корман Поље код Шапца, на лицу мјеста погинуле су мајка Марина М. (49) и кћерка Валентина М. (25).

Погинуле мајка и кћерка биће сахрањене сутра, 10. март у Звечкој, а породица и пријатељи опростили су се од њих.

Умрлицу је објавио Маринин муж, а Валентинин отац, Раде који се раније огласио поводом смрти супруге и кћерке.

Судариле се са "аудијем"

Како је Блиц писао, сумња се да је узрок несреће претицање.

шабац

Хроника

Потресна исповијест Раде који је у несрећи изгубио супругу и кћерку

Страдале мајка и кћерка биле су у аутомобилу “голф 6”, којим је управљала кћерка и који се сударио са "аудијем" у којем су били мушкарац и жена. „Голф“ је, према ријечима очевидаца, прешао у супротну траку и тада се сударио са аудијем.

Путници из "аудија" превезени у шабачку болницу и нису животно угрожени.

