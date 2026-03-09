Познато када ће бити сахрањене мајка и кћерка погинуле у стравичној несрећи

Аутор:АТВ
09.03.2026
21:11
Коментари:0
Мајка Марина Мијаиловић (49) и кћерка Валентина Мијаиловић (25) које су погинуле у тешкој саобраћајној несрећи на Шабачком путу, биће сахрањене сутра у 13 часова на гробљу у Звечкој.
Подсјетимо, у саобраћајној несрећи која се јуче догодила у мјесту Корман Поље код Шапца, на лицу мјеста погинуле су мајка Марина М. (49) и кћерка Валентина М. (25).
Погинуле мајка и кћерка биће сахрањене сутра, 10. март у Звечкој, а породица и пријатељи опростили су се од њих.
Умрлицу је објавио Маринин муж, а Валентинин отац, Раде који се раније огласио поводом смрти супруге и кћерке.
Како је Блиц писао, сумња се да је узрок несреће претицање.
Хроника
Потресна исповијест Раде који је у несрећи изгубио супругу и кћерку
Страдале мајка и кћерка биле су у аутомобилу “голф 6”, којим је управљала кћерка и који се сударио са "аудијем" у којем су били мушкарац и жена. „Голф“ је, према ријечима очевидаца, прешао у супротну траку и тада се сударио са аудијем.
Путници из "аудија" превезени у шабачку болницу и нису животно угрожени.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
26
22
22
22
12
21
58
21
55
Тренутно на програму