Ватра на имању се отела контроли: Мушкарац страдао у пожару

Седамдесеттрогодишњи мушкарац из села Косатица, код Пријепоља, настрадао је данас поподне након што је на свом имању покушавао да угаси пожар који је захватио ниско растиње.

- Несрећа се догодила док је старији мушкарац чистио и распремао своје имање, када се ватра на отвореном простору отела контроли. У покушају да угаси пожар, највјероватније је дошло до гушења усљед густог дима - потврђено је за агенцију РИНА.

Економија Министар потврдио да ће се лоше прогнозе обистинити

Како се незванично сазнаје, пожар је захватио ниско растиње на његовом имању, а околности под којима је дошло до трагедије биће утврђене након увиђаја надлежних служби.