Ватра на имању се отела контроли: Мушкарац страдао у пожару

Седамдесеттрогодишњи мушкарац из села Косатица, код Пријепоља, настрадао је данас поподне након што је на свом имању покушавао да угаси пожар који је захватио ниско растиње.
- Несрећа се догодила док је старији мушкарац чистио и распремао своје имање, када се ватра на отвореном простору отела контроли. У покушају да угаси пожар, највјероватније је дошло до гушења усљед густог дима - потврђено је за агенцију РИНА.
Како се незванично сазнаје, пожар је захватио ниско растиње на његовом имању, а околности под којима је дошло до трагедије биће утврђене након увиђаја надлежних служби.
