Покушао да силује мушкарца, па изнио шокантну одбрану: Нисам знао да није жена

09.03.2026
17:07
Непалац који је изнио шокантну одбрану након покушаја силовања Филипинца у Загребу, када је рекао да "није знао да није жена", осуђен је на затворску казну.
Због покушаја силовања Филипинца (37) у соби број 4 једног хостела у центру Загреба, на загребачком Жупанијском суду неправоснажно је на двије године затвора осуђен држављанин Непала (26). Суд му је изрекао и сигурносну мјеру психијатријског лијечења у оквиру затворског система, а уједно мора да плати 5.000 евра досуђени имовинскоправни захтев оштећеном, који је иницијално потраживао 8.500 евра, пише Јутарњи лист.
Ријеч је о догађају који се одвио у три сата послије поноћи 23. децембра 2024. године, када се нападнути Филипинац (37) спустио на рецепцију хостела. Тамо није било запослених па је изашао до улаза, гдје је странцу, који је такође био гост хостела, рекао да је силован и да позове полицију, која је врло брзо дошла. Полицајци су у хостелској соби, у којој су била три кревета на спрат и у којој се догодио покушај силовања, затекли Непалца којег су ухапсили и одвели у станицу.
Оптужени и жртва се нису од раније познавали. У хостелу у којем се догодио покушај силовања, нападнути Филипинац дотад је већ недјељама боравио чекајући посао.
На почетку суђења оптужени је признао кривицу, а потом је у својој обрани истакао како се он заправо ничега не сјећа јер се напио. Пијанству је претходила, како је нагласио, крађа мобилног телефона и путних исправа, као и ударци шаком по лицу.
"Био сам забринут због тога, нисам знао што радим, па сам остатак новца који сам имао код себе потрошио на алкохол. Дошао сам у хостел и сљедеће чега се сећам јесте да сам се нашао у полицији. А то за шта се теретим да сам том човјеку радио, не сјећам се", рекао је у своју обрану оптужени.
С обзиром на то да је прво признао кривицу, а потом нагласио како се догађаја не сјећа, оптужени је прецизирао да жели да се суђење што прије заврши.
Оптужени је прво одбио да се извини оштећеном, а онда је ипак одлучио да то уради. Уједно је у судници описао и своју породичну причу, имовинске неприлике, као и трагедију, самоубиство оца, тик прије него што је дошао у Хрватску. Након изнесених доказа, суд није поверовао у обрану да се самог догађаја, упркос алкохолизованости, не сјећа, јер је утврђено да је у вријеме почињеног дјела био урачунљив, иако битно смањено, самим тим и свјестан свог понашања.
Судско вијеће је закључило и да оптужени приликом покушаја остваривања полног односа заправо није знао да оштећени није женског пола, већ мушкарац који се облачи у женску одјећу. Иако је ријеч о неосуђиваној особи, појавио се и податак да је оптужени кривично пријављен 2024. за блудне радње; међутим, у том случају оптужница још није подигнута нити је донесена било каква одлука.
