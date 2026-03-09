Logo
Појавио се нови снимак трамвајске несреће у Сарајеву

Аваз

09.03.2026

13:40

Појавио се нови снимак трамвајске несреће у Сарајеву
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Истрага Тужилаштва КС о трамвајској несрећи у којој је преминуо младић Ердоан Моранкић, а повријеђене четири особе, и даље траје.

На дан несреће се појавио снимак из аутомобила једног од туриста у Сарајеву, а онда је касније установљено да снимак из самог трамваја не постоји, односно да од новембра камера ништа није снимала.

пумпа-гориво

Регион

Аустријанци похрлили по гориво у Словенију. Нестало дизела, интервенисала полиција

Није познато да ли је у међувремену изузет снимак с Амбасаде САД.

"Аваз" је у посједу снимка са Земаљског музеја у Сарајеву, гд‌је се види како се креће трамвај од Жељезничке станице према кобној раскрсници.

Подсјећамо, возач трамваја је ухапшен након ове несреће, а касније је пуштен да се брани са слободе. Из Тужилаштва КС су на конференцији за медије када су посљедњи пут изнијели информације рекли да је Аднан Касаповић и даље једини осумњичени, но да истрагу воде у више праваца.

Адвокат Аднана Касаповића тврди да је дошло до "залијепљене вожње", односно да је узрок несреће квар на трамвају.

Искакање трамваја у Сарајеву

