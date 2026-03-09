Појавио се нови снимак трамвајске несреће у Сарајеву

Извор:
Аваз
09.03.2026
13:40
Коментари:0
Истрага Тужилаштва КС о трамвајској несрећи у којој је преминуо младић Ердоан Моранкић, а повријеђене четири особе, и даље траје.
На дан несреће се појавио снимак из аутомобила једног од туриста у Сарајеву, а онда је касније установљено да снимак из самог трамваја не постоји, односно да од новембра камера ништа није снимала.
Регион
Аустријанци похрлили по гориво у Словенију. Нестало дизела, интервенисала полиција
Није познато да ли је у међувремену изузет снимак с Амбасаде САД.
"Аваз" је у посједу снимка са Земаљског музеја у Сарајеву, гдје се види како се креће трамвај од Жељезничке станице према кобној раскрсници.
Подсјећамо, возач трамваја је ухапшен након ове несреће, а касније је пуштен да се брани са слободе. Из Тужилаштва КС су на конференцији за медије када су посљедњи пут изнијели информације рекли да је Аднан Касаповић и даље једини осумњичени, но да истрагу воде у више праваца.
Адвокат Аднана Касаповића тврди да је дошло до "залијепљене вожње", односно да је узрок несреће квар на трамвају.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
17 ч0
Најновије
Најчитаније
15
03
14
59
14
56
14
41
14
26
Тренутно на програму