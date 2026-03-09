Хапшење у Бањалуци: Одбио да стане, па вријеђао полицајце

Аутор:АТВ
Бањалучка полиција ухапсила је возача В. В. из Лакташа који се оглушио на наређење полицијских службеника да заустави возило ради контроле, те наставио вожњу све до паркирања.
Приликом контроле, возач је вријеђао полицијске службенике, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
О свему је обавијештен судија Одјељења за прекршаје Основног суда у Бањалуци.
