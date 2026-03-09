Logo
Хапшење у Бањалуци: Одбио да стане, па вријеђао полицајце

АТВ

АТВ

09.03.2026

11:06

Хапшење у Бањалуци: Одбио да стане, па вријеђао полицајце

Бањалучка полиција ухапсила је возача В. В. из Лакташа који се оглушио на наређење полицијских службеника да заустави возило ради контроле, те наставио вожњу све до паркирања.

Приликом контроле, возач је вријеђао полицијске службенике, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

О свему је обавијештен судија Одјељења за прекршаје Основног суда у Бањалуци.

Тагови :

Полиција

Лакташи

Бањалука

vrijeđao policajce

Коментари (0)
