Ауто се преврнуло у тунелу Граб, једна особа повријеђена

Извор:
СРНА
08.03.2026
14:28
Једно лице је повријеђено приликом превртања возила у тунелу Граб на дионици ауто-пута Сарајево-Брадина, речено је Срни у Министарству унутрашњих послова Кантона Сарајево.
Повријеђено лице је превезено на указивање помоћи и утврђивање степена повреда.
У незгоди је учествовало једно возило, а узрок ће бити познат након увиђаја.
Саобраћај се у тунелу одвија једном траком.
