Logo
Large banner

Ауто се преврнуло у тунелу Граб, једна особа повријеђена

Извор:

СРНА

08.03.2026

14:28

Коментари:

0
Ауто се преврнуло у тунелу Граб, једна особа повријеђена
Фото: Burak The Weekender/Pexels

Једно лице је повријеђено приликом превртања возила у тунелу Граб на дионици ауто-пута Сарајево-Брадина, речено је Срни у Министарству унутрашњих послова Кантона Сарајево.

Повријеђено лице је превезено на указивање помоћи и утврђивање степена повреда.

У незгоди је учествовало једно возило, а узрок ће бити познат након увиђаја.

Саобраћај се у тунелу одвија једном траком.

Подијели:

Тагови :

удес

Тунел

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ухапшен Бањалучанин: У ауту и стану пронађено 1,3 килограма кокаина

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: У ауту и стану пронађено 1,3 килограма кокаина

5 ч

0
УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Изгубио контролу над аутом и покосио двије жене и бебу

Хроника

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Изгубио контролу над аутом и покосио двије жене и бебу

22 ч

1
Притвор младићу и дјевојци због давања дроге малољетницима у Добоју

Хроника

Притвор младићу и дјевојци због давања дроге малољетницима у Добоју

1 д

0
У Бањалуци ухапшен Петар Глигорић, биће спроведен у Суд БиХ ради екстрадиције

Хроника

У Бањалуци ухапшен Петар Глигорић, биће спроведен у Суд БиХ ради екстрадиције

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

22

Раул Гонзалес нови тренер Партизана

17

05

Мајка и кћерка погинуле у стравичној несрећи код Шапца!

17

03

Има 28 година, троје д‌јеце и кредит: Смислио је начин да заради и прехрани породицу, а купци му долазе чим изнесе робу

16

59

Трамп лансирао бомбу на друштвеним мрежама, ударац премијеру Велике Британије

16

56

"Дјевојка са крилима" напустила болницу након губитка бебе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner