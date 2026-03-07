У Бањалуци ухапшен Петар Глигорић, биће спроведен у Суд БиХ ради екстрадиције

Аутор:АТВ
07.03.2026
15:04
Коментари:0
Мушкарац из Београда, који је ухапшен у Бањалуци, на основу Интерполове црвене потјернице, биће спроведен у Суд БиХ ради екстрадиције.
Како АТВ незванично сазнаје, ухапшен је Петар Глигорић.
Хроника
Хапшење у Бањалуци по Интерполовој потјерници
Подсјећамо, полицијски службеници Управе за организовани и теш̣ки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске уз асистенцију припадника Жандармерије синоћ су на подручју града Бањалуке, лишили су слободе лице П.Г. из Београда за којим је од стране Интерпола Београд расписана међународна црвена потјерница због кривичног дјела из области злоупотребе опојних дрога.
Током лишења слободе и претреса, код лица је пронађена путна исправа БиХ на "украдени" идентитет држављана БиХ.-
Након завршетка криминалистичке обраде, Окружном јавном тужилаштву Бања Лука биће прослијеђен извјештај о почињеном кривичном дјелу фалсификовање из члана 347 КЗ Републике Српске, а лице ће бити предато у даљу надлежност Суда БиХ - наводе уз МУП-а Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
11 ч0
Кошарка
1 д0
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Најновије
Најчитаније
20
15
20
10
19
59
19
54
19
53
Тренутно на програму