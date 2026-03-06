НБА звијезда не престаје да шокира навијаче: Ухапшен Дилон Брукс

Аутор:АТВ
06.03.2026
17:36
Коментари:0
Кошаркаш Дилон Брукс, члан Финикса, наводно је ухапшен због вожње под дејством алкохола у Скотдејлу, преносе амерички медији.
Брукс је недавно доживио прелом шаке, због чега ће, према извјештајима, неколико недјеља бити ван терена.
Полиција у Скотсдејлу саопштила је да је ухапшен у раним јутарњим сатима у петак, али је у међувремену пуштен на слободу, преноси ТМЗ.
За сада нису објављени додатни детаљи, а очекује се више информација у наредном периоду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
11 ч0
Кошарка
6 д0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 седм0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму