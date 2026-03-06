Пао двојац: Провалили у кућу, однијели скоро пола милиона

Аутор:АТВ
06.03.2026
11:48
Младић Д. П. (27) и тинејџер М. П. (19) ухапшени су данас због сумње да су провалили 2. марта у кућу у Зрењанину и украли 470.000 динара.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Зрењанину, по налогу главног јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зрењанину, ухапсили су Д. П. (27) из овог града, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка крађа.
Такође, полиција ће против М. П. (19), осумњиченог за исто кривично дјело, поднијети кривичну пријаву надлежном тужилаштву у редовном поступку.
Сумња се да су они 2. марта ове године провалили у једну породичну кућу у Зрењанину и украли 470.000 динара.
Д. П. је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, преноси Информер.
