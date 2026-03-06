Logo
Пао двојац: Провалили у кућу, однијели скоро пола милиона

Аутор:

АТВ

06.03.2026

11:48

Коментари:

0
Фото: Pexels

Младић Д. П. (27) и тинејџер М. П. (19) ухапшени су данас због сумње да су провалили 2. марта у кућу у Зрењанину и украли 470.000 динара.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Зрењанину, по налогу главног јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зрењанину, ухапсили су Д. П. (27) из овог града, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка крађа.

Украјина Русија

Свијет

Москва и Кијев размијенили ратне заробљенике

Такође, полиција ће против М. П. (19), осумњиченог за исто кривично дјело, поднијети кривичну пријаву надлежном тужилаштву у редовном поступку.

Сумња се да су они 2. марта ове године провалили у једну породичну кућу у Зрењанину и украли 470.000 динара.

Д. П. је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

