Возио под дејством алкохола и без возачке дозволе

Полицијски службеници Полицијске управе Приједор јуче су од лица А.К. из Приједора привремено одузели путничко моторно возило марке цитроен након што је утврђено да управља возилом прије стицања права на управљање и под дејством алкохола.
- Извршеним провјерама утврђено је да се ради о вишеструком повратнику у чињењу тежих прекршаја из области безбједности саобраћаја са дугом по основу неплаћених новчаних казни у износу од 1.600 КМ - саопштено је из Полицијске управе Приједор.
Из Полицијске управе наводе да је возило привремено одузето због бојазни да ће исти поновити прекршај, а против A.K. који је лишен слободе надлежном суду доставиће се захтјев за покретање прекршајног поступка.
