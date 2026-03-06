Logo
Возио под дејством алкохола и без возачке дозволе

Аутор:

АТВ

06.03.2026

09:46

Коментари:

0
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске управе Приједор јуче су од лица А.К. из Приједора привремено одузели путничко моторно возило марке цитроен након што је утврђено да управља возилом прије стицања права на управљање и под дејством алкохола.

- Извршеним провјерама утврђено је да се ради о вишеструком повратнику у чињењу тежих прекршаја из области безбједности саобраћаја са дугом по основу неплаћених новчаних казни у износу од 1.600 КМ - саопштено је из Полицијске управе Приједор.

илу-магла-сунце-10112025

Друштво

Ваздух јутрос нездрав у овим градовима

Из Полицијске управе наводе да је возило привремено одузето због бојазни да ће исти поновити прекршај, а против A.K. који је лишен слободе надлежном суду доставиће се захтјев за покретање прекршајног поступка.

