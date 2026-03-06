Евакуисан Авазов торањ, полиција на терену

Аутор:АТВ
Сарајеву је данас запримљена дојава о постављеној бомби у Авазовом торњу, након чега су на терен одмах упућене полицијске екипе које проводе контрадиверзиони (КДЗ) преглед објекта, сазнаје Црна-Хроника.
Према доступним информацијама, цијела зграда са 35 спратова је блокирана, а из безбједносних разлога извршена је потпуна евакуација.
Сви радници, упосленици и особље који су се у том тренутку налазили у објекту морали су напустити торањ.
Из Оперативног центра МУП-а КС за Црну-Хронику потврђено је да су полицијски службеници на терену и да је у току КДЗ преглед.
Полицијски службеници тренутно обезбјеђују шире подручје око зграде, док специјализоване екипе детаљно прегледају простор како би утврдиле да ли постоји стварна опасност.
Више информација о овом догађају очекује се након завршетка КДЗ прегледа и званичног саопштења надлежних институција.
