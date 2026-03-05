Покренут стечај, радници страхују за своја радна мјеста

Аутор:АТВ
Окружном привредном суду у Приједору поднесен је приједлог за отварање стечајног поступка у "Новој Љубији".
Радници кажу да су у шоку, јер су имали обећања да до свега овога неће доћи. Због новонастале ситуације 578 радника овог предузећа налази се пред губитком радног мјеста. Стечај је раскрсница. Може бити нови почетак, а може бити и задња станица. А тога се највише прибојавају радници.
"Што се тиче радника горе, људи не знају шта да раде и коме да вјерују. Јако тешка ситуација стварано, шта ће бити не знам, али није добро", рекао је Младен Благојевић, члан Управног одбора “Нова Љубија”, Приједор.
Синдикална организација "Нове Љубије" сумња у законитост приједлога покретања стечаја у овом руднику, због чега су позвали надлежне институције да реагују. Истичу да ће се синдикат борити за права радника и да ће се залагати да се разговора са представницима институција, али и да су све очи упрте у Савјет министара И зеничку Жељезару.
"У суштини ми смо овђе у Приједору колатерална штета зато што је наш једини купац Жељезара Зеница и Самим заустављањем интегралне производње у Зеници и престаје наша потреба за радова и аутоматски долазимо у ситуацију да проглашењем стечаја 578 радника иде на Биро и онда постајемо социјални случајеви", рекао је Дарио Антонић, предсједник Синдиката радника “Нова Љубија”, Приједор.
Предсједник Синдиката металаца и рударства Републике Српске Саша Кукољ рекао је да је синдикат заинтересован за начин збрињавања радника уколико дође до престанка рада у Приједору.
Покретање стечаја Рудника жељезне руде Нова Љубија отвара питање судбине рударења, које је деценијама покретало развој Приједор и регије. Овђе се некада живјело у ритму рударских смјена, а судбина рудника често је значила и судбину града. Данас се поставља питање – да ли је ово крај једне индустријске епохе?
У управи „Нове Љубије“ не сматрају да је ово крај. Још увијек се надају позитивном исходу, који, како кажу не зависи директно само од њих. Истиче да остају при томе да кроз стечајни поступак покушају да доведу предузеће на зелене гране, односно да ријеше дуговања која оптерећују пословање. Осим тога, надају се позитивном развоју ситуације и наставку рада Нове Жељезаре у Зеници.
"Све ово причамо и дошли смо у ситуацију и посљедица јесте чињенице да још увијек испред Савјета министара није усвојена одлука увођењу квота на увоз челика у БиХ. Уколико дође до доношења одлуке на Савјету министара, жељезара ће наставити са радом, а то значи и да ће Нова Љубија Приједор да настави са радом. У најгорој опцији ми још радимо мјесец дана јер толике су залихе у коксари", рекла је Сузана Гашић, замјеник директора „Нова Љубија“, Приједор.
Настали проблем око рудника „Нова Љубија“ требало да буде привремено ријешен одлуком Савјетом министара када је у питању увоз жељеза у БиХ, порука је премијера Саве Минића, који је истакао да је Влада Републике Српске у овом случају немоћна.
"Влада је ту апсолутно немоћна. Шта можемо утицати на Жељезару у Зеници, а они су 70 одсто прихода Жељезница Српске, шта можемо утицати на приватни капитал и на поремећаје на свјетском тржишту сировина и енергената? Наравно не можемо, али желимо да заштитимо свако радно мјесто", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Напоменуо је да је на сједници Савјета министара тражен спас у смислу доношења одлука да могла да функционише Жељезара у Зеници и да би могли своје жељезо овђе пласирати. А то би био спас и за Нову Љубију, бар тренутно.
