Србија одбила агреман Атовићу у Новом Пазару

05.03.2026
20:36
Република Србија одбила је дати агреман конзулу БиХ у Новом Пазару Адмиру Атовићу, након чега му је наложено да напусти ту дужност.
Информацију је потврдио и сам Атовић, наводећи да је одлука донесена због његове ратне прошлости.
“То је то. Жао ми је, искрено да будем жао ми је јер одлазим. Напуштам овај град, али Министарство спољних послова Републике Србије је као разлог навело моју ратну прошлост”, казао је Атовић.
Истакао је како је “на тај дио свог живота поносан”.
