Logo
Large banner

Србија одбила агреман Атовићу у Новом Пазару

Аутор:

АТВ

05.03.2026

20:36

Коментари:

0
Србија одбила агреман Атовићу у Новом Пазару
Фото: Facebook

Република Србија одбила је дати агреман конзулу БиХ у Новом Пазару Адмиру Атовићу, након чега му је наложено да напусти ту дужност.

Информацију је потврдио и сам Атовић, наводећи да је одлука донесена због његове ратне прошлости.

“То је то. Жао ми је, искрено да будем жао ми је јер одлазим. Напуштам овај град, али Министарство спољних послова Републике Србије је као разлог навело моју ратну прошлост”, казао је Атовић.

dusan petrovic

БиХ

Петровић: Атовић је Конаковићев кадар, Предсједништво га није именовало, нити би српски члан гласала за ову контроверзну личност

Истакао је како је “на тај дио свог живота поносан”.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Admir Atović

Србија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кришто одговорила Форти: Стенограм га демантује, користи говорницу за слање политичких порука

БиХ

Кришто одговорила Форти: Стенограм га демантује, користи говорницу за слање политичких порука

2 ч

0
Камион

БиХ

Транспорт у кризи: Са граница враћено више од 100 теретних возила

3 ч

0
Амиџић: Планирана ретроактивна исплата плата по основици од 690 КМ

БиХ

Амиџић: Планирана ретроактивна исплата плата по основици од 690 КМ

4 ч

0
Петровић: Атовић је Конаковићев кадар, Предсједништво га није именовало, нити би српски члан гласала за ову контроверзну личност

БиХ

Петровић: Атовић је Конаковићев кадар, Предсједништво га није именовало, нити би српски члан гласала за ову контроверзну личност

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

24

Агент Мосада Исмаил Кани убијен у Ирану!

22

21

Иран тврди: Погођен носач авиона Абрахам Линколн!

22

04

Додик: О женама ни изблиза није опјеван њихов значај за породицу и друштво

21

58

Драган Лапчевић прешао у СПС

21

53

Крај марта неће памтити по добром: Три знака очекују велики ударци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner