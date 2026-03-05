Петровић: Атовић је Конаковићев кадар, Предсједништво га није именовало, нити би српски члан гласала за ову контроверзну личност

Извор:
СРНА
05.03.2026
17:57
Коментари:0
Предсједништво БиХ није именовало Адмира Атовића за конзула БиХ у Новом Пазару, већ га је послало Министарство иностраних послова у Савјету министара, односно Елмедин Конаковић као привременог отправника послова, истакао је шеф Кабинета српског члана Предсједништва БиХ Душан Петровић.
"С циљем објективног информисања желим да нагласим да Атовић није именован од Предсједништва, а и да је то именовање било на дневном реду српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић била би против, имајући у виду његову прошлост за вријеме дипломатске службе у Франкфурту", појаснио је Петровић.
Напомињући да је на срећу Република Србија одбила да му да агреман, Петровић је нагласио да је ријеч о контроверзној личности, која је тренутно у судским споровима због криминалних радњи током службовања у конзулатима БиХ у Њемачкој, што по ко зна који пут потврђује како и који кадар бира министар иностраних послова Елмедин Конаковић.
Он је подсјетио да се у МИП-у годинама не усваја систематизација и то много говори о Конаковићевој неспособности у руковођењу овим веома значајним министарством.
Република Српска
Петровић: Неистина да је упућен било какав захтјев за слијетање авиона Владе Српске у Њемачку
"Предсједништво је именовало одређене амбасадоре и конзуле, али они не могу да оду на своје дужности управо због тога што систематизација није усвојена и БиХ сада нема амбасадора у Братислави и Бакуу, генералног конзула у Ријеци и још неким дестинацијама", нагласио је Петровић.
Атовић је познат по дипломатском скандалу који се догодио 2021. године, када је као конзул БиХ у Франкфурту на свом твитер налогу индиректно запријетио ратом написавши: "Сто хиљада Босанаца са искуством рата тренутно живи у Босни! Муниција у Коњицу и Горажду! Хаубице у Травнику! РПГ-ови у Хаџићима. Итд. Уздај се у се и у своје кљусе! Знају они да ово није шала и да босанска снага није мала маца! Еф. Велић... Алаху Екбер".
Такође, 2023. године генерални конзул БиХ у Франкфурту Вишња Лончар упутила је допис МИП у Сарајеву о запримљеној пријави могуће корупције против Атовића који се сумњичи да је примио 25.000 евра за обећане услуге у вези прибављањем радних виза за Њемачку држављанима БиХ.
О свему овоме обавијештени су тада и Министарство спољних послова Њемачке и друге тамошње институције.
БиХ
9 мј0
БиХ
9 мј0
Република Српска
2 седм0
БиХ
8 ч0
БиХ
2 ч1
БиХ
4 ч0
БиХ
5 ч0
БиХ
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму