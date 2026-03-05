Logo
"Улични рат" послије меча Нови Пазар - Звезда: Делије искачу кроз полупане прозоре

05.03.2026

05.03.2026

19:14

"Улични рат" послије меча Нови Пазар - Звезда: Делије искачу кроз полупане прозоре
Прави улични рат на улицама Новог Пазара послије меча четвртфинала Купа у којем је гостовала Звезда.

Црвено-бијели јесу побиједили са 2:0 и пласирали се у полуфинале Купа, али су нереди оно што је обиљежило поподне у Новом Пазару.

Утакмица прекинута

Наиме, утакмица је први пут прекинута већ у првом минуту због гађања бакљама.

Камп ФК Црвена звезда

Фудбал

Ужас! Матеус завршио у болници у Новом Пазару, Вук Драшкић на голу

Навијач Звезде је бацио бакљу међу присталице Новог Пазара, а онда је настао хаос. Полиција је интервенисала током меча, а како ствари стоје, ситуација се не смирује ни послије утакмице.

Навијачки обрачун

На основу бројних извјештаја са лица мјеста на улицама је прави навијачки обрачун – на једном од снимака који се појавио виде се присталице Звезде које искачу из аутобуса на којем су стакла полупана.

пазар звезда

Фудбал

Прекид и повреде, па славље Звезде против Новог Пазара

Полиција је блокирала неке од улица, а све како би умирила завађене стране и стабилизовала ситуацију.

Погледајте:

Погледајте и други снимак:

