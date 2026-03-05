"Улични рат" послије меча Нови Пазар - Звезда: Делије искачу кроз полупане прозоре

Извор:
Телеграф
05.03.2026
19:14
Коментари:0
Прави улични рат на улицама Новог Пазара послије меча четвртфинала Купа у којем је гостовала Звезда.
Црвено-бијели јесу побиједили са 2:0 и пласирали се у полуфинале Купа, али су нереди оно што је обиљежило поподне у Новом Пазару.
Наиме, утакмица је први пут прекинута већ у првом минуту због гађања бакљама.
Фудбал
Ужас! Матеус завршио у болници у Новом Пазару, Вук Драшкић на голу
Навијач Звезде је бацио бакљу међу присталице Новог Пазара, а онда је настао хаос. Полиција је интервенисала током меча, а како ствари стоје, ситуација се не смирује ни послије утакмице.
На основу бројних извјештаја са лица мјеста на улицама је прави навијачки обрачун – на једном од снимака који се појавио виде се присталице Звезде које искачу из аутобуса на којем су стакла полупана.
Фудбал
Прекид и повреде, па славље Звезде против Новог Пазара
Полиција је блокирала неке од улица, а све како би умирила завађене стране и стабилизовала ситуацију.
Погледајте:
Погледајте и други снимак:
05.03.2026🇷🇸Novi Pazar - Crvena Zvezda, Delije troubles after match , click for more here: https://t.co/56dO6MCZP5— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 5, 2026
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/lIy1CydlX5
Фудбал
3 ч1
Фудбал
3 ч0
Фудбал
6 д0
Фудбал
6 д1
Фудбал
2 ч0
Фудбал
2 ч0
Фудбал
3 ч0
Фудбал
3 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму