Logo
Large banner

Прва изјава Дејана Станковића: Ја сам поносан

Извор:

АТВ

26.02.2026

21:58

Коментари:

0
Прва изјава Дејана Станковића: Ја сам поносан

Фудбалери Црвене звезде елиминисани су у шеснаестини финала Лиге Европе.

Звезда је у реванш мечу Лиге Европе поражена од Лила резултатом 0:2 након продужетака и укупним резултатом 1:2 елиминисана из даљег такмичења.

Црвена звезда

Фудбал

Погледајте голове који су Звезду катапултирали из Европе

Након утакмице утиске је сумирао тренер црвено-бијелих Дејан Станковић:

"Рани гол доста тога промијени, одузме ти сигурност и мирноћу. Морали смо то боље да ријешимо. Ја сам рекао да морамо да заједно ријешимо то све, искориговали смо на полувремену. У другом полувремену фалило је тај погодак. Мислим да би то промијенило ток утакмице. Ја сам поносан на момке, дали су све од себе и више од тога. Лил је озбиљна екипа, раде озбиљне ствари на сваком пољу. Нису за џабе ту гдје су. Немам шта да замјерим, било је грешака, могли смо и у продужецима да дамо гол. Ништа, од сутра идемо даље. Имамо старе циљеве, нове утакмице", казао је тренер црвено-бијелих.

Шта је Лил промијенио вечерас у односу на прошли меч?

"Рекао сам јуче. Промијениће улаз у игру, притисак. Адаптирали смо се на то. Можда неки мој играч није био у дану. Нисмо били у расположењу као у Лилу. Није било много изненађења. Једноставно, ако брзој екипи оставиш мало простора... Очекује нас директна игра, полуконтре. Није да је било изненађења. Могли смо боље реаговати кроз први гол.

Црвена звезда

Фудбал

Крај европског пута: Звезда закована у продужетку

Мислим да би то промијенило утакмицу", рекао је Станковић и додао за крај:

"Много утакмица. Четврта – недјеља – четвртак. Били смо близу да то буде перфекција. Ја немам шта да замјерим играчима. Видјећу када то будем анализирао боље. Жао ми је. Идемо даље".

Подијели:

Тагови :

Звезда Лил пренос

Црвена звезда – Лил

Звезда Лил

Дејан Станковић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Фудбалери Црвене звезде у реванш мечу плеј-офа за пласман у осмину финала Лиге Европе

Фудбал

Погледајте голове који су Звезду катапултирали из Европе

48 мин

0
Црвена звезда

Фудбал

Крај европског пута: Звезда закована у продужетку

1 ч

0
Звезда - Лил, гол Оливијеа Жируа

Фудбал

Звезда - Лил: Погледајте гол који је шокирао Маракану

3 ч

0
Црвена звезда - Лил, све о утакмици - пренос, ко суди, поставе, квоте

Фудбал

Све о утакмици Звезда - Лил: Пренос, поставе, главни адути

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

23

Овако је Кристал Палас повео против Зрињског

22

20

Хорор: Пронађени дијелови људског тијела у торбама

22

13

Четири знака да сте лоши у кревету

22

10

Централне вијести, 26.02.2026.

22

09

Продужено родитељско одсуство: Ево колико сада траје

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner