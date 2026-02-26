Прва изјава Дејана Станковића: Ја сам поносан

Извор:
АТВ
26.02.2026
21:58
Фудбалери Црвене звезде елиминисани су у шеснаестини финала Лиге Европе.
Звезда је у реванш мечу Лиге Европе поражена од Лила резултатом 0:2 након продужетака и укупним резултатом 1:2 елиминисана из даљег такмичења.
Фудбал
Након утакмице утиске је сумирао тренер црвено-бијелих Дејан Станковић:
"Рани гол доста тога промијени, одузме ти сигурност и мирноћу. Морали смо то боље да ријешимо. Ја сам рекао да морамо да заједно ријешимо то све, искориговали смо на полувремену. У другом полувремену фалило је тај погодак. Мислим да би то промијенило ток утакмице. Ја сам поносан на момке, дали су све од себе и више од тога. Лил је озбиљна екипа, раде озбиљне ствари на сваком пољу. Нису за џабе ту гдје су. Немам шта да замјерим, било је грешака, могли смо и у продужецима да дамо гол. Ништа, од сутра идемо даље. Имамо старе циљеве, нове утакмице", казао је тренер црвено-бијелих.
Шта је Лил промијенио вечерас у односу на прошли меч?
"Рекао сам јуче. Промијениће улаз у игру, притисак. Адаптирали смо се на то. Можда неки мој играч није био у дану. Нисмо били у расположењу као у Лилу. Није било много изненађења. Једноставно, ако брзој екипи оставиш мало простора... Очекује нас директна игра, полуконтре. Није да је било изненађења. Могли смо боље реаговати кроз први гол.
Фудбал
Мислим да би то промијенило утакмицу", рекао је Станковић и додао за крај:
"Много утакмица. Четврта – недјеља – четвртак. Били смо близу да то буде перфекција. Ја немам шта да замјерим играчима. Видјећу када то будем анализирао боље. Жао ми је. Идемо даље".
