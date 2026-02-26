Logo
Large banner

Погледајте голове који су Звезду катапултирали из Европе

Аутор:

Стеван Лулић

26.02.2026

21:45

Коментари:

0
Фудбалери Црвене звезде у реванш мечу плеј-офа за пласман у осмину финала Лиге Европе
Фото: Танјуг/АП

Упркос предности од једног гола из прве утакмице плеј-офа, Црвена звезда није успјела да се домогне осмине финала Лиге Европе.

На домаћем терену након продужетака са 0:2 је поражена од француског Лила.

Ваћ у петом минуту затресла се мрежа домаћина. Андре је добио лопту на десној страни, онда је упутио оштар центаршут. Оливије Жиру је био највиши у скоку, само је главом преусмјерио лопту и Матеус је био немоћан. Тако је поништена предност Звезде коју је стекла у Француској.

До краја регуларних 90 минута није било више голова па се отишло у продужетке.

Французи тамо, чини се, у правом моменту долазе до новог поготка.

Феликс Кореја је послао лопту у шеснаестерац, а дочекао ју је Нејтан Енгоу, који је мајсторски шаље иза леђа голмана Звезде и ставља тачку на европски пут Звезде.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Звезда Лил пренос

Црвена звезда – Лил

Звезда Лил

Liga Evrope

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Црвена звезда

Фудбал

Крај европског пута: Звезда закована у продужетку

1 ч

0
Звезда - Лил, гол Оливијеа Жируа

Фудбал

Звезда - Лил: Погледајте гол који је шокирао Маракану

3 ч

0
Црвена звезда - Лил, све о утакмици - пренос, ко суди, поставе, квоте

Фудбал

Све о утакмици Звезда - Лил: Пренос, поставе, главни адути

5 ч

0
Кристијано Роналдо

Фудбал

Кристијано Роналдо постао власник шпанског клуба?

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

23

Овако је Кристал Палас повео против Зрињског

22

20

Хорор: Пронађени дијелови људског тијела у торбама

22

13

Четири знака да сте лоши у кревету

22

10

Централне вијести, 26.02.2026.

22

09

Продужено родитељско одсуство: Ево колико сада траје

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner