Погледајте голове који су Звезду катапултирали из Европе

Аутор:Стеван Лулић
26.02.2026
21:45
Упркос предности од једног гола из прве утакмице плеј-офа, Црвена звезда није успјела да се домогне осмине финала Лиге Европе.
На домаћем терену након продужетака са 0:2 је поражена од француског Лила.
Ваћ у петом минуту затресла се мрежа домаћина. Андре је добио лопту на десној страни, онда је упутио оштар центаршут. Оливије Жиру је био највиши у скоку, само је главом преусмјерио лопту и Матеус је био немоћан. Тако је поништена предност Звезде коју је стекла у Француској.
До краја регуларних 90 минута није било више голова па се отишло у продужетке.
Французи тамо, чини се, у правом моменту долазе до новог поготка.
Феликс Кореја је послао лопту у шеснаестерац, а дочекао ју је Нејтан Енгоу, који је мајсторски шаље иза леђа голмана Звезде и ставља тачку на европски пут Звезде.
Nathan Ngoy makes it two in extra times!— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 26, 2026
🇪🇺 Crvena zvezda 0-2 Lillepic.twitter.com/yflz9N78I3
