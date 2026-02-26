Кристијано Роналдо постао власник шпанског клуба?

Извор:
Један од највећих фудбалера свих времена, Кристијано Роналдо, постао је власник 25 одсто удјела шпанског клуба Алмерија.
Алмерија је тренутно у власништву Саудијске инвестиционе групе, која је под власништвом Саудијске Арабије.
Кристијано Роналдо је и даље активан фудбалер и игра за Ал Наср у Саудијској Арабији, где је најавио да ће остати и у наставку каријере.
Упоредо са фудбалском каријером, Роналдо развија и приватне бизнисе, па тако има хотеле, клинике за трансплантацију косе, развија свој бренд који производи гардеробу, а сада је одлучио да се упусти и у инвестицију у фудбалски клуб.
Алмерија је тренутно на трећем месту са 48 бодова и налази се у изгледној ситуацији да наредне сезоне поново заигра у Примери, пошто јој првопласирани Расинг бежи два, а другопласирани Кастељон бод.
Роналдо остаје у Саудијској Арабији
Нема сумње, са Роналдом као сувласником и великим саудијским капиталом, Алмерија би могла да направи амбициозан пројекат, како би постала конкурент највећим тимовима Шпаније попут Реала и Барселоне.
