Кристијано Роналдо постао власник шпанског клуба?

Извор:

Телеграф

26.02.2026

11:30

Кристијано Роналдо
Фото: Tanjug/AP Photo/Armando Franca, File

Један од највећих фудбалера свих времена, Кристијано Роналдо, постао је власник 25 одсто удјела шпанског клуба Алмерија.

Алмерија је тренутно у власништву Саудијске инвестиционе групе, која је под власништвом Саудијске Арабије.

Кристијано Роналдо је и даље активан фудбалер и игра за Ал Наср у Саудијској Арабији, где је најавио да ће остати и у наставку каријере.

Упоредо са фудбалском каријером, Роналдо развија и приватне бизнисе, па тако има хотеле, клинике за трансплантацију косе, развија свој бренд који производи гардеробу, а сада је одлучио да се упусти и у инвестицију у фудбалски клуб.

Алмерија је тренутно на трећем месту са 48 бодова и налази се у изгледној ситуацији да наредне сезоне поново заигра у Примери, пошто јој првопласирани Расинг бежи два, а другопласирани Кастељон бод.

Роналдо остаје у Саудијској Арабији

Нема сумње, са Роналдом као сувласником и великим саудијским капиталом, Алмерија би могла да направи амбициозан пројекат, како би постала конкурент највећим тимовима Шпаније попут Реала и Барселоне.

