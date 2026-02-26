Logo
Туча у дворани Борик, ухапшена два Бањалучанина

26.02.2026

10:34

Инцидент у Бањалуци
Фото: Screenshot / YouTube

Два лица из Бањалуке ухапшена су због напада на навијаче тима из Цазина на футсал утакмици у бањалучкој дворани "Борик" када је повријеђен један мушкарац.

Ухапшена су лица И. Ћ. и Д. З, а у току је идентификација и осталих који могу да се доведу у везу са овим случајем, саопштено је данас из Полицијске управе Бањалука.

Инцидент у Бањалуци

Фудбал

Летјеле столице у Бањалуци: Обрачун са навијачима из Цазина ескалирао

На терет им се ставља да су синоћ око 19.35 часова током утакмице Премијер футсал лиге БиХ између бањалучког "Борца" и "Бубамара" из Цазина физички напали навијаче гостујућег тима, када је један мушкарац повријеђен и помоћ му је указана у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

Сумњиче се за кривично дјело насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу.

Све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Тагови :

Dvorana Borik

Borik

Туча

Cazin

