Туча у дворани Борик, ухапшена два Бањалучанина

Два лица из Бањалуке ухапшена су због напада на навијаче тима из Цазина на футсал утакмици у бањалучкој дворани "Борик" када је повријеђен један мушкарац.
Ухапшена су лица И. Ћ. и Д. З, а у току је идентификација и осталих који могу да се доведу у везу са овим случајем, саопштено је данас из Полицијске управе Бањалука.
На терет им се ставља да су синоћ око 19.35 часова током утакмице Премијер футсал лиге БиХ између бањалучког "Борца" и "Бубамара" из Цазина физички напали навијаче гостујућег тима, када је један мушкарац повријеђен и помоћ му је указана у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.
Сумњиче се за кривично дјело насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу.
Све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
