Црногорац на челу: Прали милионе од кокаина широм Европе

Извор:

Глас Српске

26.02.2026

11:15

Коментари:

0
Фото: АТВ

Интернационална криминална мрежа која је прала профит од трговине кокаином за италијанске организоване криминалне групе разбијена је након детаљне истраге која је пратила траг новца широм Европе, саопштио је Европол.

Како је пао криминални ланац: Сложени механизми прања новца

Мрежа која је служила као средство за прање новца за италијанске мафијашке групе Камору и Ндрангету оперисала је кроз лажне компаније, лажно фактурисање и луксузне инвестиције, како би милиони еура од кокаина били опрани и реинвестирани у европској економији.

Истрага коју је водила француска Национална жандармерија у сарадњи са италијанским карабињерима и Швајцарском федералном канцеларијом за полицију открила је операцију која је обухватила више европских земаља.

Поред наведених, у истрази су учествовале и белгијска судска федерална полиција, бугарска Државна агенција за националну безбједност, њемачка царина, као и еквадорска Национална полиција, уз координацију Европола и Евроџаста.

Кључни играчи: Црногорски држављанин на челу операције

Праћењем финансијских токова, истражитељи су уочили црногорског држављанина, који је био високо рангиран на листи осумњичених Европола и био је предмет потраге у неколико европских земаља.

Осумњичени је живио у области Кана у Француској, заједно са члановима своје породице, укључујући зета, који је већ био познат италијанским властима због прања новца, превара и кривичних дјела повезаних са оружјем.

Свијет

Велика запљена на граници: У џеповима златне полуге, у кабини кокаин

Финансијска истрага показала је да је мрежа за прање новца била директно повезана са великим трговинским путем кокаина из Јужне Америке према Европи.

Сумња се да је група била одговорна за координацију поморских пошиљки кокаина у кључне европске луке.

Прекретница у истрази: Запљена кокаина и хапшења

Велика запљена белгијских цариника крајем 2025. године била је кључна тачка у разоткривању мреже.

Прије три дана је спроведена координисана акција у четири европске земље - Француској, Италији, Белгији и Швајцарској и тада је ухапшено седам особа, међу којима се налазио и осумњичени из Црне Горе.

На Француској ривијери заплијењени су луксузни аутомобили, а заплијењена је и имовина у вриједности од више од пет милиона еура, укључујући луксузне некретнине.

Регион

Откривен кокаин у организму трогодишње дјевојчице, ухапшена мајка

Координација правосуђа: Улога Евроџаста и заједничког тима

Евроџаст је, у сарадњи са Француском, Италијом и Швајцарском, формирао Заједнички истражни тим (ЈИТ) 2024. године, чиме је омогућена блиска правосудна координација и лакша размјена информација између земаља.

Кроз Европол, Белгија, Њемачка и Еквадор су се такође придружили истрази.

(глас српске)

