Скоро милион младих Британаца није запослено и не школује се

Извор:

СРНА

26.02.2026

12:18

Коментари:

0
Велика Британија
Фото: Pixabay/jannonivergall

Готово милион Британаца старости од 16 до 24 године није било запослено, образовано или прошло неку обуку на крају 2025. године, што је други највећи ниво за посљедњих више од 10 година.

Стопа младих који нису запослени, не образују се или се не обучавају /НЕЕТ/ понекад се сматра бољим показатељем потешкоћа на тржишту рада него стопа незапослености младих, која је била највиша у посљедњих 10 година у посљедњем кварталу прошле године.

Према званичним подацима, који су објављени данас, број НЕЕТ особа старости од 16 до 24 године порастао на 957.000 у посљедњем кварталу 2025. године са 946.000 у претходном - нешто мање од 971.000 у посљедњем кварталу 2024. године, што је била највиша стопа од 2014. године.

илу-ббц

Свијет

Свjетски сервис остаје без финансирања за седам недjеља?

Најновија стопа НЕЕТ-а је еквивалентна 12,8 одсто радне снаге, у односу на 12,7 одсто у посљедњем кварталу, али испод 10-годишњег максимума од 13,2 одсто годину дана раније и упоређује се са стопом незапослености од 16,1 одсто за особе старости 16-64 године.

Главни економиста Банке Енглеске Хју Пил рекао је парламентарном одбору раније ове седмице да је повећање минималне зараде и трошкова социјалног осигурања послодаваца допринијело потешкоћама са којима се млади људи суочавају у проналажењу упоришта на тржишту рада.

