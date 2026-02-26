Logo
Број рођених у Јапану опао на рекордно низак ниво

Извор:

Танјуг

26.02.2026

11:06

Коментари:

0
Становници у Јапану
Фото: Tanjug/AP Photo/Louise Delmotte

Број рођених у Јапану у 2025. години пао је на 705.809, што је најнижи број откако су подаци постали доступни 1899. године, саопштило је јапанско Министарство здравља.

Ова бројка представља рекордно низак број рођених десету годину заредом, истакло је то министарство, преноси Кјодо.

У поређењу са претходном годином, број рођених је опао за 2,1 одсто, што је резултат убрзаног старења становништва и растуће анксиозности у вези са одгајањем дјеце, због виших трошкова живота и инфлације.

Иако се пад наставио, стручњаци указују на то да се темпо опадања успорио у односу на претходну годину.

Стручњаци сматрају да промјене у друштвеним нормама, попут каснијег ступања у брак или чак одустајања од брака и рађања дјеце, такође играју кључну улогу у овом тренду.

илу-лав-лавови-22102025

Наука и технологија

Истраживање показало: Лавови живјели на територији Јапана

Пад броја рођених прати и природни пад становништва, гдје број умрлих премашује број рођених.

Према прелиминарним подацима ресорног министарства, природни пад је достигао рекордних 899.845.

Национални институт за истраживање становништва и социјалне безбједности, предвиђа да број рођених, укључујући и стране држављане у Јапану, неће пасти испод 710.000 до 2042. године.

Према ранијим подацима из јуна 2024. године, број беба рођених од јапанских држављана пао је испод 700.000, што је први пут у историји.

