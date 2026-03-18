Објављена листа најомраженијих држава у 2026. години, ко је у топ 30

АТВ

18.03.2026

20:01

Објављена листа најомраженијих држава у 2026. години, ко је у топ 30
Фото: Tanjug/AP/Yuki Iwamura

Без обзира на то гдје у свијету живе, већина људи има специфичне ставове о другим земљама. На те ставове могу утицати бројни фактори, од поступака владе или војске неке земље до њене доминантне културе и религије, па чак и понашања њених туриста.

Ови ставови могу бити и позитивни и негативни. Неке земље су углавном омиљене широм свијета, неке су једноставно прихваћене, а неке се активно не воле – па чак и мрзе, пише World Population Review, који је објавио листу најомраженијих земаља.

Овај портал наводи да то које су тачно земље најомиљеније или омраженије у великој мјери варира широм свијета. Иако не постоји коначна листа заснована искључиво на подацима, комбиновањем извјештаја и анкета јавног мнијења о овој теми из цијелог свијета, уочавају се одређени трендови, преноси Фактор.

Тако су за 2026. годину три најомраженије земље на свијету Кина, Сједињене Америчке Државе и Русија.

– Три земље се посебно истичу као најомраженије на свијету: Кина, Русија и Сједињене Америчке Државе. Вриједи напоменути да су то уједно и три највеће свјетске силе, што значајно доприноси њиховом недостатку популарности. Бројни грађани сваке од ових земаља често имају лоше мишљење о друге двије, а све три нације познате су по мијешању у економске, политичке и војне послове мањих земаља, што додатно изазива одбојност – наводи World Population Review.

У наставку погледајте листу 30 најомраженијих земаља.

Листа најомраженијих држава
Листа најомраженијих држава
Листа најомраженијих држава
Листа најомраженијих држава
Листа најомраженијих држава
Листа најомраженијих држава

