Имамо нови Гинисов рекорд: Овај човјек има 42 зуба

18.03.2026
15:15
Пратхаб Мунијанди (Prathab Muniandy) (33) рекао је организацији за вођење рекорда да је први пут примијетио нешто необично у вези са својим зубима прије неколико година.
„Први пут сам то примијетио 2021. године током породичног окупљања уз чај, када сам својој породици споменуо да ми се чини да ми расту додатни зуби“, рекао је.
„Пребројали смо их заједно и открили да сам тада имао 38 зуба.“
Рендгенски снимак зуба касније је показао да постоје још четири зуба која тек треба да изникну. Почетком 2023. схватио сам да имам укупно 42 зуба. Срећом, већина зуба израсла је право и без икаквих компликација.“
Мунијанди је рекао да му додатни зуби не узрокују никакве проблеме и да већина људи то ни не примијети док им он то не спомене. „Људи су обично јако изненађени и испрва им је тешко да повјерују, посебно када сазнају да имам 10 зуба више од просјечне особе, која обично има 32 зуба“, рекао је.
Мунијанди је додао да су му стоматолози који су прегледали његове зубе за пријаву за Гинисову књигу рекорда (Guinness World Records) дали још једну изненађујућу вијест — има још два зуба која тек треба да изникну. Службено му је додијељена титула за највећи број зуба у устима код мушкарца. Женску верзију рекорда држи Калпана Балан (Kalpana Balan) из Индије, која има 38 зуба.
„Осећај је невјероватан и прилично посебан знати да држим свјетски рекорд за највећи број зуба“, рекао је Мунијанди.
