Трамп: Иран се сматра државним спонзором број један за тероризам

Аутор: АТВ
18.03.2026
14:16
Коментари: 0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да се Иран сматра државним спонзором број један за тероризам.
Он је ову поруку објавио на свом налогу на друштвеним мрежама.
Регион
"Пет милион евра није довољно за пуштање на слободу Аца Ђукановића"
У својој објави Трамп је нагласио да такво мишљење дијеле многи.
Порука је била упућена, како је навео, свима који не разумију ситуацију.
У објави је користио и оштру реторику, називајући неке "апсолутним будалама".
Порука гласи: "Запамтите, за све те апсолутне 'будале' вани, Иран сви сматрају државним спонзором број један за тероризам. Брзо их елиминишемо!"
Савјети
Четири напитка која помажу мршављењу боље од обичне воде
Такође је поручио да ће такве пријетње бити брзо елиминисане.
Његова изјава долази у тренутку појачаних тензија у међународним односима. Ова објава изазвала је додатну пажњу јавности због директног и оштрог тона, преноси "АПА".
