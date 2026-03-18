Трамп: Иран се сматра државним спонзором број један за тероризам

АТВ

18.03.2026

14:16

Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да се Иран сматра државним спонзором број један за тероризам.

Он је ову поруку објавио на свом налогу на друштвеним мрежама.

Ацо Ђукановић

Регион

"Пет милион евра није довољно за пуштање на слободу Аца Ђукановића"

У својој објави Трамп је нагласио да такво мишљење дијеле многи.

Порука је била упућена, како је навео, свима који не разумију ситуацију.

У објави је користио и оштру реторику, називајући неке "апсолутним будалама".

Порука гласи: "Запамтите, за све те апсолутне 'будале' вани, Иран сви сматрају државним спонзором број један за тероризам. Брзо их елиминишемо!"

Напитак

Савјети

Четири напитка која помажу мршављењу боље од обичне воде

Такође је поручио да ће такве пријетње бити брзо елиминисане.

Његова изјава долази у тренутку појачаних тензија у међународним односима. Ова објава изазвала је додатну пажњу јавности због директног и оштрог тона, преноси "АПА".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Срушена најопаснија група у Србији: Сумњиче се и за убиство Бакића

Србија

2 ч

0
Љубо Нинковић

Бања Лука

Нинковић: Бањалука у проблемима док је Станивуковић на некој својој турнеји

2 ч

1
Алекса Аврамовић кошаркаш

Кошарка

Алекса Аврамовић описао драму током напада на Дубаи

2 ч

0
Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Сцена

Саслушан бивши менаџер Здравка Чолића због напада на пјевачеву кућу

2 ч

0

Више из рубрике

Тел Авив појачава нападе на Иран

Свијет

3 ч

0
Али Ларијани

Свијет

Он је могућа замјена за убијеног Лариџанија - још је окрутнији

3 ч

0
Жичара

Свијет

Инцидент на скијалишту: Кабина пала са жичаре, у току акција спасавања

3 ч

0
Још једна држава уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

Свијет

3 ч

0
"Избошћу те док спаваш": Православни митрополит тешко оптужио супругу

Потврђено: "Обустављамо војне операције"

О најгорем ауту у историји управо је снимљен филм: Југо поново у Америци

Случај Крунић: Врховни суд прихватио исказ у чију истинитост сумња

"Темпирана бомба": Ако падну ова постројења, милиони ће се суочити са хаосом

