Ко простре пешкир добиће казну до 5.000 евра: Шок за туристе на познатој италијанској плажи

На плажи Ла Пелоса на Сардинији више није дозвољено сунчање на обичним пешкирима, а казне за поједине прекршаје достижу чак 5.000 евра. Кристално чисто море, бијели пијесак и призори који подсјећају на тропске дестинације већ годинама привлаче хиљаде туриста на ову локацију. Међутим, управо огромна популарност ове италијанске љепотице натјерала је локалне власти на увођење све строжих правила како би се заштитила осјетљива природна средина.

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Зашто су забрањени обични пешкири?

Посјетиоци који овог љета планирају одмор на једној од најпознатијих европских плажа могли би се непријатно изненадити јер су уведена нова ограничења, а надзор над њиховим спровођењем је веома озбиљан.

Туристима више није дозвољено да леже директно на класичним пешкирима за плажу. Умјесто тога, могу користити само посебне простирке израђене од сламе или бамбуса.

Ова мјера је уведена да би се смањио губитак пијеска, што је проблем који годинама забрињава локалне власти и стручњаке за заштиту животне средине. Према проценама надлежних служби, мокри пешкири свакодневно задржавају хиљаде ситних зрна пијеска које посјетиоци несвјесно односе са собом када напуштају плажу. Током туристичке сезоне на овај начин нестају значајне количине пијеска, што дугорочно може угрозити изглед обале и нарушити осјетљиви обалски екосистем.

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Која су још правила на снази?

Забрана специјалних простирки: Поред класичних пешкира, забрањене су и популарне простирке "отпорне на пијесак" које многи туристи користе како би избјегли лијепљење пијеска за тканину. Власти наводе да ни такви производи не испуњавају прописане критеријуме заштите.

Строге контроле: Спровођење правила се не препушта случају. Плажом свакодневно патролирају посебно задужени инспектори који надзиру понашање посетилаца. За кршење правила о пешкирима предвиђена је новчана казна од 100 евра, која се изриче одмах на лицу мјеста.

Ограничен број људи: Током врхунца туристичке сезоне на плажи истовремено не смије боравити више од 1.500 људи, како би се смањио притисак на околину.

Обавезно прање ногу: Сви посјетиоци прије одласка са плаже морају опрати пијесак са ногу на посебно означеним мјестима.

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Драконске казне за "сувенире"

Посебно строго кажњава се уклањање природних материјала са плаже. Туристи који покушају да понесу шкољке, каменчиће или пијесак као сувенир рискирају веома високе новчане казне које се крећу од 300 па све до 5.000 евра, у зависности од тежине прекршаја.

У најтежим случајевима, власти могу покренути и судски поступак против прекршилаца. Ла Пелоса већ годинама слови за једну од најљепших плажа Италије и Медитерана, али њена популарност истовремено представља и њен највећи изазов. Управо зато локалне власти све више пооштравају правила како би сачувале природне љепоте за будуће генерације.

(Курир)