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Додик: Видовдан - дан када се с посебним поштовањем присјећамо наше славне историје

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 16:32

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Милорад Додик лидер СНСД-а
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Видовдан је дан када се с посебним поштовањем присјећамо наше славне историје, предака и духовних темеља на којима је опстајао српски народ, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Данас смо посјетили манастир Раваницa - једну од светиња Српске православне цркве, у којој смо се поклонили моштима Светог кнеза Лазара, вјечно свједочанство вјере, жртве и слободе", навео је Додик на Иксу.

Како поручује лидер СНСД-а, српска православна црква је кроз вијекове чувала идентитет, јединство и духовну снагу нашег народа.

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"Нека нас Видовдан увијек подсјећа да без вјере, јединства и поштовања према нашим светињама нема ни снажног народа ни сигурне будућности", закључио је Додик.

Без вјере и поштовања према светињама нема снажног народа ни сигурне будућности

Додик је рекао да без вјере, јединства и поштовања према светињама нема ни снажног народа ни сигурне будућности.

"Данас смо посјетили манастир Раваница - једну од светиња Српске православне цркве, у којој смо се поклонили моштима Светог кнеза Лазара, вјечно свједочанство вјере, жртве и слободе", навео је Додик на Иксу.

Додик је истакао да се Срби на Видовдан посебним поштовањем присјећају своје славне историје, предака и духовних темеља на којима је опстајао српски народ.

"Нека нас Видовдан увијек подсјећа да без вјере, јединства и поштовања према нашим светињама нема ни снажног народа ни сигурне будућности", рекао је Додик.

Српска православна црква је, нагласио је, кроз вијекове чувала идентитет, јединство и духовну снагу српског народа, преноси Срна

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Видовдан

вјерски празник

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