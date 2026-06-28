Додик: Видовдан - дан када се с посебним поштовањем присјећамо наше славне историје

Аутор:АТВ редакција
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Видовдан је дан када се с посебним поштовањем присјећамо наше славне историје, предака и духовних темеља на којима је опстајао српски народ, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Данас смо посјетили манастир Раваницa - једну од светиња Српске православне цркве, у којој смо се поклонили моштима Светог кнеза Лазара, вјечно свједочанство вјере, жртве и слободе", навео је Додик на Иксу.
Видовдан је дан када се с посебним поштовањем присјећамо наше славне историје, предака и духовних темеља на којима је опстајао српски народ.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 28, 2026
Данас смо посјетили манастир Раваницa - једну од светиња Српске православне цркве, у којој смо се поклонили моштима Светог кнеза Лазара,… pic.twitter.com/5TCdQNUY4i
Како поручује лидер СНСД-а, српска православна црква је кроз вијекове чувала идентитет, јединство и духовну снагу нашег народа.
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Додик и Цвијановићева са Патријархом Порфиријем у Раваници, поклонили се моштима Цара Лазара
"Нека нас Видовдан увијек подсјећа да без вјере, јединства и поштовања према нашим светињама нема ни снажног народа ни сигурне будућности", закључио је Додик.
Додик је рекао да без вјере, јединства и поштовања према светињама нема ни снажног народа ни сигурне будућности.
"Данас смо посјетили манастир Раваница - једну од светиња Српске православне цркве, у којој смо се поклонили моштима Светог кнеза Лазара, вјечно свједочанство вјере, жртве и слободе", навео је Додик на Иксу.
Додик је истакао да се Срби на Видовдан посебним поштовањем присјећају своје славне историје, предака и духовних темеља на којима је опстајао српски народ.
"Нека нас Видовдан увијек подсјећа да без вјере, јединства и поштовања према нашим светињама нема ни снажног народа ни сигурне будућности", рекао је Додик.
Српска православна црква је, нагласио је, кроз вијекове чувала идентитет, јединство и духовну снагу српског народа, преноси Срна
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