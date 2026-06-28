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Додик: Војска Србије озбиљна одбрамбена снага

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 14:34

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Додик: Војска Србије озбиљна одбрамбена снага
Фото: X

Војска Србије представља озбиљну одбрамбену снагу и гарант је мира, стабилности и безбједности српског народа, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Додик је данас присуствовао приказу способности и гађању из савремених средстава и система Војске Србије на полигону "Пасуљанске ливаде".

Вјежба на Пасуљанским ливадама

"Српски народ данас има војску која је значајно модернизована, добро опремљена и високо борбено оспособљена", написао је Додик на Иксу.

Честитао је предсједнику Србије Александру Вучићу, начелнику Генералштаба, официрима и војницима на резултатима које су постигли у јачању одбрамбених способности Србије.

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Тагови :

Милорад Додик

Пасуљанске ливаде

Војска Србије

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