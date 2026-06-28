Додик: Војска Србије озбиљна одбрамбена снага

Аутор:АТВ редакција
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Војска Србије представља озбиљну одбрамбену снагу и гарант је мира, стабилности и безбједности српског народа, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Додик је данас присуствовао приказу способности и гађању из савремених средстава и система Војске Србије на полигону "Пасуљанске ливаде".
"Српски народ данас има војску која је значајно модернизована, добро опремљена и високо борбено оспособљена", написао је Додик на Иксу.
Честитао је предсједнику Србије Александру Вучићу, начелнику Генералштаба, официрима и војницима на резултатима које су постигли у јачању одбрамбених способности Србије.
Српски народ данас има војску која је значајно модернизована, добро опремљена и високо борбено оспособљена.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 28, 2026
Војска Србије представља озбиљну одбрамбену снагу и гарант је мира, стабилности и безбједности нашег народа.
Честитам предсједнику Александру Вучићу @avucic , начелнику… pic.twitter.com/bI3SZ9Dv3S
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