Видовдан у Приједору: Обиљежавање крсне славе Војске Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Обиљежавање Видовдана, крсне славе Војске Републике Српске и Трећег пјешадијског Република Српска пука, почело је данас у Приједору гдје су положени вијенци на Централно спомен-обиљежје "За крст часни".
Вијенце су положиле делегације Републике Српске, коју је предводио премијер Саво Минић, Трећег пјешадијског Република Српска пука на челу са замјеником министра одбране у Савјету министара Александром Гогановићем, као делегација Србије.
Крсна слава Војске Републике Српске биће обиљежена у порти манастира Милошевац у Приједору, гдје је, осим премијера Минића, своје присуство најавио и предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Парастос српским војницима погинулим од Косовског боја до данас биће служен у манастиру у 9.00 часова, док су изјаве за медије предвиђене у 11.15 часова.
Прослави Видовдана присуствују највиши представници политичког, јавног и вјерског живота, представници организација и удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, те друге званице и гости.
Скупштина српског народа у БиХ на засједању у Бањалуци 12. маја 1992. године донијела је одлуку о формирању Војске Републике Српске. Постојала је од 12. маја 1992. до 1. јануара 2006. године, након чега је ушла у састав Оружаних снага БиХ, преноси Срна.
Кроз Војску Републике Српске прошло је 210.000 бораца, а 23.801 њен припадник положио је живот у Одбрамбено-отаџбинском рату.
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