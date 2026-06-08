Још један земљотрес погодио Грчку: Школе затворене

Аутор:АТВ
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Грчко острво Евија јутрос је погодио земљотрес јачине 4,3 степена по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Епицентар земљотреса био је на дубини од четири километра и удаљен 78 километара од града Перистерија.
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Потрес се догодио у 5.13 часова по локалном времену и изазвао је узнемиреност међу становницима тог подручја, нарочито имајући у виду да је Евију јуче погодио низ земљотреса од којих је најснажнији био 5,2 степена, преноси Прототема.
За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети. Због континуиране сеизмичке активности, власти су одлучиле да у тој области више основних и средњих школа остану затворене, из предострожности.
(Блиц)
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