Још један земљотрес погодио Грчку: Школе затворене

Епицентар земљотреса био је на дубини од четири километра и удаљен 78 километара од града Перистерија.

Хроника Туча у центру града, једна особа задобила повреде

Потрес се догодио у 5.13 часова по локалном времену и изазвао је узнемиреност међу становницима тог подручја, нарочито имајући у виду да је Евију јуче погодио низ земљотреса од којих је најснажнији био 5,2 степена, преноси Прототема.

За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети. Због континуиране сеизмичке активности, власти су одлучиле да у тој области више основних и средњих школа остану затворене, из предострожности.

(Блиц)