Logo
Large banner

Још један земљотрес погодио Грчку: Школе затворене

Аутор:

АТВ
08.06.2026 08:39

Коментари:

0
Још један земљотрес погодио Грчку: Школе затворене
Фото: Pixabay

Грчко острво Евија јутрос је погодио земљотрес јачине 4,3 степена по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Епицентар земљотреса био је на дубини од четири километра и удаљен 78 километара од града Перистерија.

Полиција ФБиХ

Хроника

Туча у центру града, једна особа задобила повреде

Потрес се догодио у 5.13 часова по локалном времену и изазвао је узнемиреност међу становницима тог подручја, нарочито имајући у виду да је Евију јуче погодио низ земљотреса од којих је најснажнији био 5,2 степена, преноси Прототема.

За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети. Због континуиране сеизмичке активности, власти су одлучиле да у тој области више основних и средњих школа остану затворене, из предострожности.

(Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Грчка

Земљотрес

потрес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.

Свијет

Медији тврде: Србин убијен у пуцњави у Шпанији

3 ч

0
Жена гласа током парламентарних избора у Приштини, главном граду Косова, у недјељу.

Србија

Објављени најновији резултати избора на Косову и Метохији

4 ч

0
Бесплатан скрининг на рано откривање рака дебелог цријева

Друштво

Бесплатан скрининг на рано откривање рака дебелог цријева

4 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

Друштво

Почиње исплата пензија у Српској

4 ч

0

Више из рубрике

Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.

Свијет

Медији тврде: Србин убијен у пуцњави у Шпанији

3 ч

0
Напад ножем на најпрометнијем мјесту у Њујорку: Више особа повријеђено

Свијет

Напад ножем на најпрометнијем мјесту у Њујорку: Више особа повријеђено

4 ч

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Држављанки БиХ одбијен улазак у Њемачку: Првим летом враћена кући

4 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Разоран земљотрес погодио Филипине: Има мртвих, издато упозорење на цунами

4 ч

0

  • Најновије

11

57

Трамп: Израел и Иран смјеста да прекину паљбу

11

51

Ове бањалучке улице добијају нове контејнере

11

47

Тришић Бабић: Не треба да будемо престроги према себи

11

46

Дјевојчица (13) се утопила у ријеци: Трагедија у Србији

11

36

Кроз град шетао са пиштољем: Албанац ухапшен у Црној Гори

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner