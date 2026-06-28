Цвијановић: Срећан Видовдан свим Србима, ма гдје живјели!

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је Видовдан свим Србима уз поруку да овај празник подсјећа на јединство и жртву предака за свој, српски народ.
Република Српска
Додик и Цвијановићева са Патријархом Порфиријем у Раваници, поклонили се моштима Цара Лазара
"Нека нас Видовдан увијек подсјећа на вјеру, слободу, јединство и жртву коју су наши преци поднијели за свој народ. Нека је срећан овај велики празник свим Србима, ма гдје живјели", написала је Цвијановићева на Инстаграму.
Заједно са Његовом светошћу патријархом Порфиријем, предсједницима @predsednikrs и @MiloradDodik , данас на Видовдан, поклонили смо се моштима кнеза Лазара у манастиру Раваница.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 28, 2026
Нека нас Видовдан увијек подсјећа на вјеру, слободу, јединство и жртву коју су наши преци поднијели… pic.twitter.com/F34FbgMCXs
Она се данас, на Видовдан, заједно са Његовом светошћу патријархом Порфиријем, предсједницима Србије Александром Вучићем и предсједником Милорадом Додиком поклонила моштима кнеза Лазара у Манастиру Раваница.
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