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Цвијановић: Срећан Видовдан свим Србима, ма гдје живјели!

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 16:24

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Цвијановић: Срећан Видовдан свим Србима, ма гдје живјели!
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је Видовдан свим Србима уз поруку да овај празник подсјећа на јединство и жртву предака за свој, српски народ.

Додик, Цвијановић, Будимир Раваница

Република Српска

Додик и Цвијановићева са Патријархом Порфиријем у Раваници, поклонили се моштима Цара Лазара

"Нека нас Видовдан увијек подсјећа на вјеру, слободу, јединство и жртву коју су наши преци поднијели за свој народ. Нека је срећан овај велики празник свим Србима, ма гдје живјели", написала је Цвијановићева на Инстаграму.

Она се данас, на Видовдан, заједно са Његовом светошћу патријархом Порфиријем, предсједницима Србије Александром Вучићем и предсједником Милорадом Додиком поклонила моштима кнеза Лазара у Манастиру Раваница.

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Тагови :

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Србија

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