"Срамота је за некога ко је на челу СДС-а да не осуди вандалско паљење српске заставе"

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац рекао је да Бранко Блануша није нашао за сходно да осуди вандалско паљење српске заставе јер не би да се замјера онима који су то чинили, што је срамота за некога ко је на челу СДС-а.
"Бранко БлаМуша, онај `данас јесам - сутра нисам кандидат за предсједника Српске`, није нашао за сходно да осуди срамно и вандалско паљење српске заставе. Ако ћути на паљење српске заставе и вријеђање српског народа, не смијемо ни помислити шта би он бранио као предсједник Републике", упитао је Кошарац на свом Инстаграм профилу.
Кошарац пита за које принципе и вриједности би се залагао, како би заштитио Српску и српски национални интерес, ако је скрнављење српских националних симбола тема о којој Блануша кукавички ћути.
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"Његово ћутање нам је најбољи одговор. Не би Блануша да се замјера онима који су палили српску заставу. Калкулише и наставља издајничку политику, вјероватно рачунајући и на њихову подршку", оцијенио је Кошарац.
Истакао је да је то огромна срамота за некога ко је на челу СДС-а.
"Без обзира на све политичке разлике, искрено ми је жао што су патриоте из СДС-а ово дочекале", написао је Кошарац на Инстаграму.
Он је додао да грађани Српске подржавају руководство која без калкулација, јасно и одлучно стаје у одбрану српског националног интереса и Републике Српске.
"Зато народ увијек и неупитно бира Милорада Додика и његове политике", закључио је Кошарац.
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