Уставном суду БиХ стижу милиони из ЕУ

Аутор:Бранка Дакић
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Из Уставног суда БиХ недавно су закукали како су, због кадровске непопуњености, пред колапсом. Изгледа да су и у финансијској дубиози, па су у помоћ ускочили Савјет Европе и Европска унија.
И то са пројектом вриједним 2,2 милиона марака, а сав новац биће, кажу, усмјерен за јачање институционалних капацитета Уставног суда БиХ, те заштиту владавине права и људских права. Ипак, највећи проблем овог Суда неће бити ријешен.
„Нажалост, овај пројекат неће моћи ријешити тренутно највећи проблем Уставног суда БиХ, а то је да још од новембра 2022. године Уставни суд ради са непотпуним саставом. Наша мисија остаје очување функционалности суда, унапређење владавине права и заштита људских права у БиХ, без обзира на протекле политичке и још увијек их има, притиске са којима се суочавамо“, рекао је Мирсад Ћеман, предсједник Уставног суда БиХ.
На које притиске Ћеман тачно мисли, није јасно. Оно што је познато и јасно је то да владавином права у тој институцији нису задовољни у Републици Српској. Досадашња пракса показала је да се она, углавном, огледала у кршењу Устава БиХ, каже Сања Вулић.
„Њихов главни задатак је да штите Устав БиХ. Подсјетићу их да је Уставноправна комисија ПД ПС рекла да измјене Кривичног закона БиХ нису у складу са Уставом, а они ће рећи да јесу, јер за то их је потплатила њихова менторка звана Европска унија. Невјероватно је у каквој БиХ ми живимо. Ово је протекторат и ово су несвакидашње ствари, гдје све може да се плати“, наводи Сања Вулић, потпредсједник СНСД-а.
Донација је значајна за унапређење инфраструктурних капацитета Уставног суда, а што се тиче јачања владавине права, та институција то може постићи једино својим одлукама које треба да буду у складу са Уставом БиХ и Европксом конвенцијом о заштити људских права, сматрају правници.
„Уставни суд БиХ имаће прилику да имаће прилику да заштити владавину права и људска права у предмету о оцјени уставности члана 203а Кривичног закона БиХ, гдје ће једна разумна одлука утемељена на праву и чињеницама бити најбоља одлука о владавини права и заштити људских права у БиХ“, рекао је Дамир Сакић, правник.
А, каква ће одлука бити у овом предмету, знаћемо крајем наредне седмице. До сада су судије Уставног суда БиХ, у већини предмета, доносиле одлуке које су биле на штету Републике Српске. Врло често и БиХ.
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