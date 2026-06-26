Воз Сарајево-Плоче тек кренуо, па доживио пех: Локомотива у квару, нашли мигранте

Аутор:АТВ редакција
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Сезонски воз који је почео данас, 26. јуна, саобраћати на релацији Сарајево-Плоча, већ првог дана је доживио пех, и то не само један. Прво се покварила локомотива, а затим су на граници пронашли мигранте који се се скривали у тоалету.
Након поласка из Сарајева, сезонски воз Сарајево - Плоче успио је стићи до Чапљине, гдје је дошло до квара локомотиве.
Након квара, композицију је преузела локомотива Хрватских жељезница, те наставила вући воз према граници између БиХ и Хрватске, преноси Ослобођење.
Због тога је, наводе, путовање привремено прекинуто, а путници су чекали да се проблем ријеши.
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Према информацијама поменутог медија, проблеми ту нису завршени.
Воз је поново заустављен на граничном подручју.
Према незваничним информацијама до којих је дошао репортер тог медија, хрватски гранични полицајци су током контроле воза пронашли шест миграната који су се скривали у једном од тоалета.
Због полицијског поступања и даљњих провјера воз је неко вријеме био задржан на граници.
Наводно је гранични полицајац примијетио нешто сумњиво у вези са једним од тоалета, јер на самом почетка није могао отворити врата. Ипак, након пет минута је успио и унутра је пронашао шест миграната.
Иначе, сезонска међународна линија Сарајево – Плоче требала би саобраћати до 27. септембра, петком, суботом и недјељом. Како је саопштено из "Жељезница ФБиХ", воз ће саобраћати петком, суботом и недјељом. Полазак воза из Сарајева је у 7.15, док је повратак из Плоча у 18.26 часова.
Цијена карте у једном правцу је 29,30 КМ, а повратне 48,30 КМ. За студенте, новинаре и пензионере, те групе од шест и више путника обезбијеђен је сет повластица од 30 одсто. Дјеца до четири године путују бесплатно.
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